Montagmorgen-Podcast #356

Teaser Die neue Woche ist gerade erst angebrochen, doch Zeit ist bereits Mangelware. Themen und Inhalte sind in diesem Podcast trotz der rekordverdächtig kurzen Laufzeit aber massenweise enthalten.

Nicht immer ist es so, dass man entspannt aus dem Wochenende kommt und sich in aller Ruhe darauf einstellen kann, was einen in den kommenden Tagen erwartet. Manchmal trifft uns der Montag auch mit seiner ganzen Kraft und dann müssen wir schnell reagieren, um nicht bereits am ersten Morgen der Woche vollkommen überrumpelt, entnervt und unmotiviert zu starten. Und so kommt es, dass Dennis und Jörg trotz akutem Zeitdruck an ihren Ritualen festhalten und einen Montagmorgen-Podcast für euch aufgenommen haben. Der mag zwar kürzer ausfallen als sonst, ihm mangelt es aber nicht an Inhalt. Alle Themen im Überblick: