Community-Projekt: Stellt eure Impressionen aus Ghost of Tsushima vor

Das seit Mitte Juli erhältliche Ghost of Tsushima (im Test+) ist nicht nur ein gelungenes Open-World-Actionspiel, sondern bietet euch mittels des integrierten Fotomodus auch verschiedene Einstellungen, um möglichst viel aus euren Screenshots herauszuholen.

Vor diesem Hintergrund – und da ihr den Kommentaren schon öfter von der gelungenen Spielwelt geschrieben hattet – regen wir ein Community-Projekt an, bei dem ihr bis zu zwei eurer Impressionen einsenden könnt, die euch eurer Ansicht nach am besten gelungen oder am schönsten sind sowie vielleicht eine besondere Atmosphäre einfangen. Einige Tipps, wie zum Beispiel zur Anwendung von Licht und Schatten, die Wahl der „Linse“ oder das Einfangen von Bewegungen enthält dieses Posting im offiziellen PlayStation-Blog.

Damit die geplante Plus-Galerie verwirklicht werden kann, werden mindestens 15 Beiträge benötigt. Neben eurem Usernamen und dem jeweiligen Bild sind keine weiteren Angaben erforderlich – wer möchte, kann jedoch natürlich die Community zum Beispiel über das Gebiet, in dem das „Foto geschossen“ wurde, oder die Gründe, weshalb ihr ausgerechnet diesen Screenshot ausgewählt habt, informieren.

Bitte meldet euch bis zum 4. August in den Kommentaren dieser News oder in diesem Forumsthread verbindlich für eine Teilnahme an. Wurden 15 Anmeldungen erreicht, schalten wir das Formular zum Einsenden der Beiträge möglichst zeitnah frei. Da es sich beim Spiel des Entwicklers Sucker Punch um einen PS4-Exklusivtitel handelt, können naturgemäß nur Besitzerinnen und Besitzer der Sony-Konsole teilnehmen, was jedoch kein Hinderungsgrund für dieses Community-Projekt darstellen sollte.