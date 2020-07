Analogue Pocket: Handheld erscheint 2021 // ab 3. August vorbestellbar

andere

Im Oktober 2019 kündigte der Hersteller Analogue den Handheld Pocket an, der originale Game-Boy-, Game-Boy-Color- und Game-Boy-Advance-Module abspielen kann. Über separat erhältliche Adapter wollen die Hersteller außerdem Unterstützung für zusätzliche Cartridges wie beispielsweise vom Neo Geo Pocket Color, Game Gear und Atari Lynx gewährleisten.

Nachdem es im letzten Jahr jedoch noch hieß, der Analogue Pocket werde im Jahr 2020 erscheinen, spricht die frisch eröffnete Vorbesteller-Seite eine andere Sprache. Laut dieser wird der Handheld erst im Mai 2021 verschickt werden. Gründe werden nicht angegeben, wir dürfen aber davon ausgehen, dass die Corona-Pandemie nicht unerheblich zur Verschiebung beigetragen hat.

Vorbestellen könnt ihr den Analogue Pocket aktuell noch nicht, ab dem 3. August 2020 wird diese Möglichkeit im Shop freigeschaltet. Ihr habt dann die Wahl zwischen einer schwarzen oder einer weißen Version, preislich liegen beide bei 199,99 Dollar. Für diesen durchaus stolzen Preis erhaltet ihr laut der aktuellen Produktseite das Gerät selbst sowie ein USB-C-Kabel.

An Zubehör mangelt es im Analogue-Shop definitiv nicht. So könnt ihr dort die Docking-Station erwerben, durch die ihr den Pocket an euren heimischen Fernseher anschließt. Das 99,99 Dollar teure Teil verspricht dafür aber zumindest vollständige Kompatibilität mit Bluetooth-Controllern und auch kabelgebundene Gamepads sollen ohne Probleme funktionieren.

Weitere Zubehörteile für den Pocket sind eine Hartplastik-Hülle, ein USB-C-Schnellladeadapter, die Adapter für Neo Geo, Game Gear und Lynx sowie weitere Kabel. Letztere lassen euch beispielsweise mehrere Pockets miteinander verbinden. Aber auch ein MIDI-Adapter ist erhältlich, durch die verbaute Nanoloop-Audio-Workstation könnt ihr mit dem Analogue Pocket schließlich auch eigene Musik machen.