Anstoss 2022: Finanzierungsziel bei Kickstarter erreicht // Stretch-Goals

Etwa sechs Tage nach dem Start der Kickstarter-Kampagne zu Anstoss 2022 wurde das Finanzierungsziel von 100.000 Euro vor wenigen Minuten überschritten. Ermöglicht haben das 1.506 Unterstützer, sodass rein rechnerisch jeder davon um die 66 Euro zur Verfügung gestellt hat. Bereits innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Beginn der Aktion wurden 55 Prozent des Ziels erreicht.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen verbleiben 23 Tage, um die Stretch-Goals zu erreichen, die wir nachfolgend zusammenfassen und die nach Aussagen des verantwortlichen Studios 2tainment zum Teil „auf vielfachen Wunsch“ aufgenommen worden sind:

Nochmals bekräftigt wurde zudem im ersten Update, dass Anstoss 2022 „natürlich“ über einen „umfangreichen“ Editor verfügen wird, dessen einzelne Bestandteile jedoch noch nicht im Detail feststehen. Wie wir euch bereits informiert haben, wird euch das auf der Unity-Engine basierende Managerspiel unter anderem den Ausbau des Stadions, einen Transfermarkt, das Scouting und die Jugendarbeit oder auch den Finanz- und Sponsoren-Bereich bieten.

Hinzu kommen als „moderne Highlight-Features“ beschriebene Elemente wie ein Hotseat-Modus via Steam oder auch die Taktik-Engine, deren Ziel es sei „das klassische Gameplay zu erhalten und gleichzeitig die Trends im modernen Fußball abzubilden, welche durch technische Weiterentwicklung, neue Methoden und Regeländerungen entstanden sind“. Hinzu kommen eine Heatmap zur Analyse euer Spieler oder auch der Manager-Talentbaum, der entgegen der klassischen Version mehrere Zweige mit verschiedenen Talenten umfassen soll:

Um an höherwertige Talente zu kommen, müssen erst bestimmte Zwischenstufen freigeschaltet werden, typische Trainerfähigkeiten, wie Spieler weiterentwickelt (Spielerstärke erhöht sich nach der Saison), drei Spiele in Serie gewonnen, Zuschauerschnitt erhöht, Sponsoreneinnahmen gesteigert, Stadion ausgebaut und so weiter.