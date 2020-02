Hellpoint: Kostenlose Demo mit Sequel-Story veröffentlicht

PC Switch XOne PS4 Linux

Der Entwickler Cradle Games hat auf Steam mit The Thespian Feast eine Demo seines im April erscheinenden SF-Soulslikes Hellpoint (zur 4K-Preview) veröffentlicht. In der spielt ihr einen Ermittler, der mehrere Jahrzehnte nach den Ereignissen des Hauptspiels ebenfalls auf der von Dämonen heimgesuchten Raumstation Irid Novo ankommt. Laut der Pressemitteilung der Entwickler handelt es sich bei dem spielbaren Abschnitt um den sechsten Level des Hauptspiels.

Sicherlich nutzen die Entwickler diese Gelegenheit, um Feedback aus der Community zu sammeln und dieses für ihr Hauptspiel umzusetzen. Wie viel sich an Hellpoint noch tun wird bis zum Release am 16. April 2020 ist allerdings fraglich. Zumindest finden sich im Update-Verlauf von The Thespian Feast bereits einige Hotfixes, die technische Probleme adressieren.