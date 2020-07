PC

Wer bin ich, und vor allem wo?

Die Kombination des Koffers springt euch hier regelrecht an.

Gute und schlechte Kopfnüsse

Hinter dem Gemälde verbirgt sich ein wichtiger Hinweis

Die Steuerung, dein Feind und Helfer

Die korrekten Farben wollen verbunden werden, leicht, wenn die Steuerung mitspielt

Fazit

Escape-Room Adventure

Einzelspieler

2,39 Euro auf Steam

In einem Satz: Leicht gruseliger Escape Room mit kleinen Steuerungsmacken.

Der Indie Entwickler Lexip Games war mir kein Begriff, bis sie diesen Juli ein Escape-Room-Spiel namensauf Steam veröffentlicht haben. Als Fan von echten Ausbruch-Szenarien erschien mir das ein willkommener Happen für mich zu sein, als er in meinen Empfehlungen auftauchte und daher habe ich ihn mir für euch angesehen.Zuallererst wird euch im Intro etwas über Schach und die Wichtigkeit der Spielfiguren erzählt, dies alles wirkt schon düster und bedrohlich. So befindet Ihr euch zu Beginn von Dark Room auch in einem dunklen Raum ohne jegliche Hinweise darauf, was ihr tun müsst. Lediglich die verschlossene Tür drängt sich durch ihre Präsenz geradezu auf und schreit euch förmlich an "ÖFFNE MICH!". Die ersten Hinweise sind schnell gefunden, ein naher Schreibtisch ist voll davon. Immer wieder findet Ihr Briefe von Menschen, die scheinbar vor euch durch dieses Gebäude gewanderte sind. Allen leiden unter mehr oder minder starkem Gedächtnisverlust. Aus diesen Briefen bekommt ihr manchmal auch nützliche Hinweise oder findet eine Zahlenkombination. Merken müsst ihr euch das alles aber nicht, ihr nehmt die Briefe einfach mit und könnt so immer wieder nachlesen was in ihnen stand. Die Umgebung, in der ihr euch bewegt, ist sehr düster und schmutzig.Die gebotenen Aufgaben sind leider sehr ambivalent ausgefallen. Ihr begegnet diversen Minispielen wie einfachen Bild-Schiebe-Rätseln, müsst Kabel richtig verbinden oder Sortieraufgaben lösen. Diese kleinen Herausforderungen sind alle kompetent gemacht und auch nicht zu schwer, eher Fleißaufgaben die Zeit kosten. Manchmal, wie bei einem Verbindespiel, wird die Steuerung mit zum Handicap, wenn der Zeiger ganz genau durch die Felder geführt werden möchte. Die meisten Aufgaben sind logisch und anspruchsvoll. So müsst Ihr zum Beispiel einen vierstelligen Computercode herausfinden. Über dem Rechner sind vier Bilder mit einer Maus, einem Menschen, einem Hund und einer Katze. Über den Bildern steht jeweils eine Zahl. In einem anderen Raum könnt Ihr, mit Lösungsmittel, ein Wandgemälde von der Leinwand putzen und findet eine Tabelle, die euch hilft, die Tiere, und somit die Zahlen, in die richtige Reihenfolge zu bringen. Solltet ihr einmal nicht weiterkommen könnt Ihr euch einen Hinweis geben lassen.Im Kopf laut aufgeschrien und die Entwickler aus der Ferne wüst beschimpft habe ich aber bei einer Szene, in der eine dunkle Ecke beleuchtet werden soll. Im Inventar befindet sich zu diesem Zeitpunkt eine Batterie. Ein Raum vorher gibt es mehrere Kronleuchter mit brennenden Kerzen, zwei Räume vorher sehe ich eine Gaslaterne. Beides wären logische Möglichkeiten, um eine dunkle Ecke mit Licht zu fluten. Aber nein, ihr könnt diese Gegenstände nicht aufnehmen. Stattdessen findet Ihr später eine Taschenlampe, die ihr dafür benutzen müsst.Neben der ungenauen Eingabe in manchen Minispielen lässt die Steuerung auch an anderen Ecken zu Wünschen übrig. Von Raum zu Raum, beziehungsweise von Szenenbild zu Szenenbild, geht es immer, indem Ihr auf die jeweilige Tür oder den Gang klickt. Zurück mit dem großen Button unten rechts. Aber leider nicht immer. An einer Treppe ist der Knopf zwar vorhanden, reagiert aber nicht auf mein Dauerfeuer. In anderen Bildern ist es nicht immer ersichtlich welche Tür denn nun zu dem Raum führt, aus dem ihr gerade gekommen seid.Ihr findet diverse Schlüssel, die leider immer gleich aussehen. Gut, dass ihr immer nur einen auf einmal mit euch tragt. Zumindest ist es mir nie gelungen einen zweiten Türschlüssel zu finden während ich den ersten noch nicht bei einer Tür eingesetzt hatte. Aber dadurch ist es nie klar für welche der noch verschlossenen Türen denn der nun gefundene Schlüssel sein könnte.Die Geschichte um eine fehlgeschlagene Teleport-Technik, die uns in mehreren Flashbacks stimmungsvoll erzählt wird, macht Lust auf mehr. Die Steuerung hält mich aber davon ab viel Spaß zu empfinden. Gerade dann, wenn ich mit einem Gegenstand aus dem Keller durch so einige Szenen in den ersten Stock muss. Nur um dort dann einen neuen Gegenstand zu finden der dann im Keller gebraucht wird. Wirklich enttäuschend sind auch die Jumpscares. Von ihnen gibt es zwar einige, mich Hasenfuß zu erschrecken hat aber kein einziger geschafft. Und das soll was heißen.