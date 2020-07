Star Wars - Tales from the Galaxy's Edge: Erster Trailer zum VR-Titel

PC

Das Lucasfilm-Studio ILMxLAB arbeitet mit den Oculus Studios an einem neuen VR-Titel im Krieg der Sterne-Universum, Star Wars - Tales from the Galaxy's Edge. Wie schon Vader Immortal (vorgestellt in Jörgspielt) wird auch der neue Ableger nicht als Spiel, sondern als "VR-Erfahrung" bezeichnet. Nun hat das Studio einen ersten Trailer veröffentlicht, den ihr unterhalb dieser News findet. In diesem sind erste Konzeptzeichnungen und auch Charaktere der Star-Wars-Erfahrung zu sehen, außerdem kommen ein paar Entwickler zu Wort und Rahmen das Setting genauer ein.

Zwischen den Filmen Die letzten Jedi und Der Aufstieg Skywalkers angesiedelt versetzt euch Tales from the Galaxy's Edge nach Batuu. Genauer gesagt bewegt ihr euch in der Umgebung des Black Spire Outposts. Ihr bruchlandet nach einem Piratenangriff auf dem Planeten und werdet schnell in weitere Ereignisse verstrickt. Von Scott Trowbridge, Imagineering Creative Executive bei Walt Disney, wurde Tales from the Galaxy's Edge mit Vergnügungsparks des Unternehmens verglichen – was auch immer das für die spielerische Güte heißen mag.

In dem Trailer werden euch beispielsweise der Barkeeper Seezelslak vorgestellt, der eher von der witzigen Natur zu sein scheint. Gespielt wird er von dem amerikanischen Comedian Bobby Mynihan. Auf euren Abenteuern werdet ihr außerdem auf die Piratin Tara Rashin treffen, die von Debra Wilson (Star Wars Jedi - Fallen Order, Days Gone, Call of Duty - Modern Warfare) verkörpert wird.

Einen Release-Termin für Star Wars - Tales from the Galaxy's Edge hat ILMxLAB noch nicht genannt, aktuell heißt es lediglich, dass die VR-Erfahrung später in diesem Jahr erscheinen soll. Als Veröffentlichungsplattform ist bisher nur die Oculus Quest angegeben, ob sich die Entwickler noch für andere Systeme entscheiden ist fraglich. Vader Immortal wurde zumindest kürzlich für Playstation VR angekündigt, erscheinen soll die Serie mit dem an Atembeschwerden leidenden Bösewicht in der Hauptrolle noch in diesem Sommer.