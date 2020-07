GG-Rückblick KW 30/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 30: Rückblick von Sonntag, 19. Juli, bis Samstag, 25. Juli 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Weitere Let's-Play-Videos, das jüngste Premium-Magazin, eine neue Ausgabe des Jörgspielt-Formats und natürlich neue Podcast-Aufnahmen sind nur einige der redaktionellen Inhalte der vergangenen Woche. Hinzu kommen zum Beispiel unser Switch-Test von Crysis Remastered, die Stunde der Kritiker zu Paper Mario The Origami King oder auch eine neue Kolumne von Harald Fränkel. Darüber hinaus wurde eine Änderung auf der Website umgesetzt, sodass die Kommentare unter Tests und Previews nun wieder allen zugänglich sind. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Diesmal hat es auf den ersten Rang eine News zu Sea of Thieves geschafft, was auch an deren Überschrift gelegen haben dürfte. Neben einem Update von GOG Galaxy 2.0, den aktuellen IVW-Verkaufszahlen oder einer (Fake-)Meldung zu Doom, waren es auch die News zum Xbox Games Showcase, die euch in der vergangenen Woche interessiert haben (Live-Berichterstattung oder auch die Trailer-Übersicht). Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 27. Juli (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Mit der Plus-Galerie „Das spielten unsere User im Jahr 2010“ wurde ein weiteres spannendes Community-Projekt realisiert, hinzu kommen der User-Artikel zu Beyond Blue und die aktuellen Spiele-Schnäppchen:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Zankstelle Vol. 50: Aus des Imperators Wohnzimmer

Ein User-Projekt, das im Zusammenhang mit GamersGlobal steht, hat ein bemerkenswertes Jubiläum erreicht: Die 50. Folge des Zankstellen-Podcasts wurde kürzlich veröffentlicht.

» Ehemals Puderzuckerwumme «

— Prinz Ipp am 19. Juli 2020

❺ ⚊ KW 30/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Die Veröffentlichung von Batman - Arkham Knight liegt nun auch schon wieder etwa fünf Jahre zurück, was ebenso auf die Stunde der Kritiker zutrifft. Außerdem gab euch der Games-Anwalt seinerzeit Tipps zum sicheren Onlinespielen, während wir in den News beispielsweise über eine Website berichteten, auf der Spiele-Heldinnen mit den Maßen echter Frauen versehen wurden. Zitat aus dem damaligen Text: „Die Seite [...] kritisiert Spieleentwickler dafür, dass sie nach wie vor unrealistische Körper für weibliche Helden verwenden, obwohl sonst zunehmend Wert auf Realismus bei Grafik und Spielinhalten gelegt wird“. Vor fast auf den Tag genau vor fünf Jahren besuchte außerdem einer unserer User die Redaktion in Salmdorf.

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

