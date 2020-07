DAK-Studie: „Erste Warnsignale durch 75%ige-Spielzeit-Steigerung im Mai“

Copyright: Foto: DAK-Gesundheit/iStock

Im Rahmen der „Mediensucht 2020“-Präventionsoffensive untersuchen die DAK Gesundheit und Suchtexperten des Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf „erstmalig die krankhafte Nutzung von Computerspielen und Social-Media nach den neuen ICD-11-Kriterien der WHO“ (siehe zum Beispiel diesen User-Artikel oder diese News). Mittels Pressemitteilung wurden jüngst erste Zwischenergebnisse veröffentlicht, die Andreas Storm, Vorstandschef der DAK-Gesundheit, als „alarmierend“ wertet.

Der Grund für diese Aussage liegt auch an den deutlich gestiegenen Spielzeiten während des Covid-19-Lockdowns im Mai dieses Jahres. Der Untersuchung zufolge ist die Spieldauer im Vergleich zum September 2019 an den Wochentagen um 75 Prozent gestiegen (von 79 auf 139 Minuten), während die Zunahme am Wochenende mit 30 Prozent (= 139 Minuten pro Tag) angegeben wird. Vor diesem Hintergrund heißt es:

Im September 2019 zeigen zehn Prozent der 10- bis 17-Jährigen ein riskantes Spielverhalten. Pathologisches Gaming wird bei 2,7 Prozent festgestellt: Die Zahl der betroffenen Jungen liegt mit 3,7 Prozent mehr als doppelt so hoch als bei Mädchen (1,6 Prozent). [...] Hochgerechnet auf die Bevölkerung ist bei fast 700.000 Kindern und Jugendlichen das Gaming riskant oder pathologisch. Die Corona-Krise kann die Situation zusätzlich verschärfen. Es gibt erste Warnsignale, dass sich die Computerspielsucht durch die Pandemie ausweiten könnte.

Die Forscher machen jedoch auch deutlich, dass sich erst im Frühjahr 2021 zeigen wird, ob die in den vergangenen Monaten geschlossenen Schulen sowie die sehr eingeschränkten Freizeitaktivitäten tatsächlich zu einer gestiegene Mediensucht geführt haben. Zu diesem Zweck wird zum genannten Zeitpunkt eine abschließende Befragung unter den etwa 1.200 teilnehmenden Familien durchgeführt. Bereits jetzt steht fest, dass die Krankenkasse gemeinsam mit dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte die Früherkennung verbessern möchte.

Zur Nutzung von Social Media vergleicht die DAK ebenfalls den September 2019 und den Mai 2020 – auch hier werden die vorliegenden Zahlen als „ähnlich problematisch“ eingestuft. Demnach nutzten die befragten Kinder und Jugendlichen im Alter von 10 bis 17 Jahren die jeweiligen Plattformen werktags 193 Minuten, was eine Steigerung um 66 Prozent bedeutet (September 2019: 116 Minuten).

Felix Falk, Geschäftsführer des game-Verbandes, macht via Twitter unter anderem deutlich:

Die zwischenzeitlich stark gestiegene Mediennutzung lässt [...] gerade nicht auf ein problematisches Mediennutzungsverhalten oder sogar eine Suchtgefahr schließen. Im Gegenteil: Die Corona-Krise zeigt die positiven Eigenschaften von Games besser als je zuvor. Das wichtige Ziel einer gesunden Mediennutzung ist dabei gerade kein Widerspruch.

Neben dem bereits erwähnten Vorhaben, die Früherkennung zu verbessern, bietet die DAK Gesundheit in Zusammenarbeit mit der Computersuchthilfe Hamburg seit Kurzem die Online-Plattform computersuchthilfe.info an. Weitere Details zur Studie findet ihr in der Pressemitteilung und den dort verlinkten PDFs und Grafiken.