GG-Rückblick KW 29/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

Ghost of Tsushima ab 68,23 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 29: Rückblick von Sonntag, 12. Juli, bis Samstag, 18. Juli 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Eine volle Woche liegt hinter uns: Neben vier Tests (F1 2020, Ghosts of Tsushima, Mind Control Delete, Paper Mario - The Origami King) gibt es sowohl mehrere neue Inhalte zum interaktiven Let's Play zu Total War - Warhammer 2 als auch eine neue Folge zum Sekiro-Let's-Play (dessen kommende Ausgaben in den vergangenen Stunden finanziert worden sind). Darüber hinaus haben wir die PC- und PS4-Pro-Grafik von Death Stranding verglichen, eine neue Ausgabe des eShop-Selection-Formats und eine Preview+ zu Watch Dogs Legion veröffentlicht sowie den MoMoCa und WoSchCa aufgenommen. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Was die Leserinnen und Leser eines Spiele-Magazins in der vergangenen Woche mit Abstand am meisten interessiert hat? Klare Antwort: Die Ankündigung von Lego, ein NES-Set mitsamt Röhrenfernseher zu veröffentlichen. Auf den weiteren Plätzen folgen zum Beispiel erste Infos zu Far Cry 6, die Einstellung der Xbox-One-X-Produktion oder auch Details zum jüngsten Update von No Man's Sky. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 19. Juli (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Der aktuelle Spiele-Check dreht sich um das Taktik-Rollenspiel Yes, Your Grace, im User-Artikel zu Superliminal wird auch ein Rätselspiel vorgestellt, in dem ihr Gegenstände je nach Blickwinkel vergrößern oder verkleinern könnt. Einen umfangreichen User-Beitrag ganz anderer Art stellt das „Q-artett“ dar, dessen Thema Raumschiffe sind:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Neolithic - First City States: Aufbau-Strategie in der Bronzezeit

In einer ausführlichen News samt Trailer wird euch das Aufbauspiel Neolithic - First City States vorgestellt, bei dem es sich um ein Solo-Projekt handelt, das erfolgreich via Kickstarter finanziert worden ist.

» Man kann nicht keinen Status haben! «

— SupArai am 17. Juli 2020

❺ ⚊ KW 29/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Vor fünf Jahren fragten wir die Community, ob anonyme Kommentare auf GamersGlobal.de wieder zugelassen werden sollen – ein klares Ergebnis gab es damals nicht. Inhaltlich veröffentlichten wir eine Kolumne zum WoW-Addon Warlords of Draenor, und auch über den Redaktionsbesuch von Olphas berichteten wir. Im News-Bereich schrieben wir unter anderem über ein Smartphone von Commodore oder die Befürchtung Naughty Dogs, mit The Last of Us den Untergang des Studios herbeizuführen:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: