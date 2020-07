Teaser Heute diskutiert Dennis mit prominenter Unterstützung die Themen der vergangenen Woche. Ob ein ganzes Spiele-Genre, fragwürdige Kickstarter-Kampagne oder Handhelds, nichts ist vor ihnen sicher.

Um mal wieder etwas Schwung in die Podcast-Bude zu bringen hat sich Dennis heute etwas ganz Besonderes für euch einfallen lassen: einen Stargast! Diesmal wird mit ihm niemand geringeres als Thomas Schmitz, freier Autor für GamersGlobal, das Mikrofon zum Glühen bringen. Die wichtigsten Themen der Woche werden heiß diskutiert und könnten nicht mehr Varianz haben. Ob schwere Spiele, Fußball-Manager oder Witcher-Serien, all das und noch viel mehr könnt ihr hören, wenn dieser WoSchCa auf eurem Wiedergabegerät wär. Alle Themen in der Übersicht: