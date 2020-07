Avalon: Ubisoft-CCO Hascoët killte König-Artus-Spiel von Mike Laidlaw

Wie aus einem Bericht von Jason Schreier bei Bloomberg hervorgeht, hatte Ubisoft ein Fantasy-Rollenspiel zur König-Artus-Saga in der Mache. Verantwortlich für Avalon, so der Arbeitstitel, zeichnete Mike Laidlaw, der sich in der Vergangenheit als der Creative Director diverser Dragon Age-Titel einen respektablen Ruf verdient hatte.

Laut den Quellen von Jason Schreier habe es sich bei Avalon um ein Projekt mit großem Budget gehandelt, das König Artus und seine Tafelrunde in einer magischen Mittelalter-Welt beleuchten sollte. Doch das Projekt wurde relativ schnell von Serge Hascoët, dem ehemaligen Chief Creative Officer von Ubisoft, wieder eingestellt.

Erst im Juli 2020 hat er das Unternehmen aufgrund massiver Vorwürfe sexueller Belästigung verlassen, galt aber lange Zeit als die Nummer 2 in der Hierarchie von Ubisoft. In dieser Funktion hatte er zuvor Kritik am Konzept hinter Avalon geübt. Hascoët sei laut Schreiers Quellen kein Fan von Fantasy-Szenarios gewesen und habe dem Entwicklerteam in Quebec harsche Vorgaben gemacht, was sie mit dem Titel erreichen sollten. So war die Rede wohl davon, dass Avalon "besser als Tolkien" werden solle. Scheinbar konnte das Team diesen Ansprüchen nicht gerecht werden und das Projekt wurde eingestellt. Ob dieser Vorfall auch der Grund für Mike Laidlaw war, Ubisoft nach nur etwas über einem Jahr wieder zu verlassen, ist nicht bekannt, darf aber vermutet werden.