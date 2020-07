Wie war das Showcase zur Xbox Series X?

Teaser Nachdem Sony bereits vor einem Monat vorlegte, stellte nun auch Microsoft etliche Spiele für die kommende Xbox Series X und Windows vor. Doch was haltet ihr von Präsentation und Spielen?

Mangels Zeit/ Interesse nicht wirklich damit beschäftigt. 23% War ganz okay. 23% Hatte mir mehr erhofft. 19% Fand ich super! 15% Bin ziemlich enttäuscht. 14% Grausam schlecht. 5% Andere Meinung (siehe Kommentar) 1%

News-Update (Ergebnis):Der größte Teil der Umfrageteilnehmer, die das Showcase live oder auch im Nachgang verfolgt haben, ist mit der Microsoft-Präsentation zufrieden. 23 Prozent fanden es in Ordnung, 15 Prozent richtig gut. Allerdings hatten sich 19 Prozent mehr erhofft, 14 Prozent waren gar enttäuscht. Richtig schlecht aber fanden es mit 5 Prozent nur wenige. Rund ein Viertel aller Teilenehmer hatte keine Zeit oder kein Interesse am Showcase. Gemessen an den Kommentaren kommt die Enttäuschung mancher unter anderem daher, da von den vorgestellten beziehungsweise neu angekündigten Titeln viele womöglich nicht vor 2022 erscheinen könnten. Das Microsoft-Exklusiv-Programm also für bis Ende des kommenden Jahres trotz der vielen vorgestellten Spiele recht dünn ausfallen könnte. Die Zufriedenheit mit der Präsentation von Sony vor einigen Wochen war indes etwas höher ( siehe Umfrage ). Da wir in der Sony-Umfrage die Option, dass man die Show gar nicht verfolgt hat, nicht zuließen, kann man von einem relativ ähnlichen Ergebnis sprechen.Ursprüngliche News:Viele Gamer sind gespannt auf die kommende Konsolengeneration, in der man inbesondere einen spannenden Zweikampf (Nintendos überaus erfolgreiche Switch wollen wir dabei natürlich keineswegs unterschlagen) zwischen Sony mit seiner PlayStation 5 und Microsoft mit der Xbox Series X erwarten kann. Nachdem Sony bereits im Juni einige der kommenden Spiele für die PS5 im einem Livestream zeigte, von dessen Inhalt nicht alle gänzlich überzeugt waren, hat Microsoft vor wenigen Tagen nachgelegt ( hier Übersicht mit allen Trailern ). Unter anderem zeigten die Redmonder erste Spielszenen aus, einen Teaser-Trailer zu einem von-Macher Playground Games entwickelten Sequel zur-Reihe sowie Material zur Open-World-Action, dem Zombie-Survival-Spielodervon einigen Spielern lange ersehnte Serien-FortsetzungUns geht es in unserer heutigen Sonntagsfrage nicht darum, ob die Liveshow insgesamt euren Geschmack getroffen hat, die mit im Stream häufig von teils längeren und oft wenigsagenden "Interviews" mit Entwicklern und Microsoft-Verantworlichen wie"unterbrochen" wurde. Uns geht es in der Umfrage darum, wie ihr zum vorgestellten Line-Up der Xbox Series X steht. Freut ihr euch auf ein paar der vorgestellten, teils Microsoft-exklusiven Spiele? Seid ihr eher ernüchtert nach der Vorstellung oder bleibt ihr guter Hoffnung, dass die neue MS-Konsole mitsamt der Titel der neu erworbenen Studios, daruntervon Obsidian Entertainment, Sony und Nintendo wieder ordentlich Konkkurenz machen können wird?Lasst uns eure Antwort in der unter dieser News eingebetteten Umfrage erfahren. Verratet uns in einem Kommentar unter der News zudem gerne näher eure Meinung, also zum Beispiel, auf welches der vorgestellten Spiele ihr euch persönlich am meisten freut. Fühlt euch ferner wie immer frei darin, eure Meinung mit den anderen Usern und der Redaktion zu diskutieren, um das Meinungsbild zu mehren.