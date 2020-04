GG-Rückblick KW 17/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 17: Rückblick von Sonntag, 19. April, bis Samstag, 25. April 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Neben unseren zwei Podcasts zum Wochenanfang und -beginn bestehen die redaktionellen Inhalte der 17. Kalenderwoche vor allem aus Bewegtbildern. Unter anderem wurden neue Folgen des aktuellen Let's Plays, die Viertelstunde zu Xcom - Chimera Squad, die SdK zu Resident Evil 3 (mit User-Cutter-Kommentaren) oder auch ein Videorückblick zu Baphomets Fluch veröffentlicht. Hinzu kam eine weitere Ausgabe unserer „Spiele für den Lockdown“ oder auch die Tests zu The Shattering und Trials of Mana. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Dieses Mal am häufigsten aufgerufen: Das Oberwelten-Update zu Super Mario 2 Maker, eine Aussage hinsichtlich mehrerer Crysis-Remastered-Ausgaben oder auch, dass bei etwa 160.000 Nintendo-Accounts unerlaubter Zugriff möglich war. Interessiert hat euch zudem der Veröffentlichungstermin einer Retro-Konsole sowie eine neue Version von Ultima 7. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 27. April (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Einen ausführlichen Überblick zu den Fraktionen in Total War - Warhammer bietet euch eine entsprechende Plus-Galerie. Informieren konntet ihr euch außerdem über die Steam-Topseller der 16. Kalenderwoche, aktuelle Schnäppchen und die Lesetipps zum Wochenende:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir – sofern es Material zur Auswahl gibt – zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

» Also Nier - Automata ist ja die ersten 30 Minuten unterhaltsam, aber... «

— Alain am 25. April 2020

❺ ⚊ KW 17/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Im April 2015 konntet ihr euch mit der Stunde der Kritiker zu Bloodborne vergnügen oder euch den Test zu Stardrive 2 sowie Lenhardts Nachtwache durchlesen. Hinzu kamen News zur Modfreudlichkeit von The Witcher 3 oder auch die Haltung von Creative Assembly zu historischen Spielen. Ein recht „großes“ Thema war seinerzeit zudem die Einführung der Verkaufsmöglichkeit von Modifikationen oder Items via des Steam-Workshops:

