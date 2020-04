Animal Crossing - New Horizons: Ab heute neue Events und alte Bekannte

Switch

Nintendo hat heute ein kostenloses saisonales Update für seine zutiefst charmante Zeitverbrennungs-Maschine Animal Crossing - New Horizons (im Test, Note 7.5) veröffentlicht.

Das Update bringt zwei Figuren ins Spiel, die Fans der Serie vertraut sind: Der durchtriebene Schwarzhändler Reiner ist ein Urgestein der Reihe und landet nun mit seinem Schatzkutter auch in New Horizons mit besonderen Möbeln und Kunstwerken auf eurer Insel an. Aber Achtung: Ein Teil der Ware ist gefälscht! Nur echte Gemälde und Statuen könnt ihr dem neuen Kunst-Flügel im Museum spenden. Außerdem besucht euch nun der zuerst in Animal Crossing - New Leaf (im Test, Note 6.0) eingeführte Gerd ebenfalls mit seiner fahrenden Gärtnerei.

Zudem wurden folgende Events hinzugefügt: