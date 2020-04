Geforce Now: Warner Bros., Xbox Game Studios und weitere ziehen sich zurück

Im Februar 2020 verließ Nvidias Cloud-Dienst für Spiele Geforce Now das Beta-Stadium. Das Besondere an Geforce Now: Der Dienst stellt euch Spiele-Rechner (bei Bezahl-Abo inklusive Ray-Tracing-Unterstützung) per Stream zur Verfügung. Ihr müsst euch auf dem Rechner mit euren eigenen Daten bei Steam, Uplay & Co. einloggen und die Spiele in den entsprechenden Shops besitzen. Doch inzwischen haben bereits die Publisher Acitvision, Bethesda und 2K Games die Zusammenarbeit mit Geforce Now beendet und ihre Titel unterstützen Geforce Now nicht mehr (wir berichteten).

In einem Blogpost hat Nvidia nun Millionen von registrierten Usern und die Unterstützung namhafter Publisher gefeiert, musste aber auch einräumen, dass weitere Publisher sich von Geforce Now zurückziehen. Zu den Anbietern, die laut Nvidia "ihre Cloud-Strategie noch evaluieren", gehören Warner Bros. Interactive Entertaiment, Xbox Game Studios, Codemasters und Klei Entertainment. Deren Titel werden am 24.4.2020 aus dem Katalog ausscheiden.

Seine volle Unterstützung sichert prominent Ubisoft zu. Ab sofort unterstützen auch alle Titel der Reihen Assassin's Creed und Far Cry Geforce Now. Noch mehr aus dem Portfolio Ubisofts soll folgen. Das überrascht wenig: Der französische Gaming-Riese ist häufig sehr gewillt, seine Titel auf neuen Diensten und neuer Hardware anzubieten. Doch auch Epic, Bandai Namco und Bungie lassen sich als Unterstützer anführen.

In unserem Video-Vergleich von Geforce Now und Google Stadia im Februar 2020 wurde die Praxis-Erfahrung von Dennis mit Geforce Now von einigen Mankos getrübt.