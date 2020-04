Schnäppchen KW 17/2020: Kostenlose Spiele und Spiele-Apps

PC XOne PS4

Auch diese Woche wollen wir euch wieder eine Übersicht von Spielen und Spiele-Apps präsentieren, die ihr aktuell gratis bei Steam, Epic Games Store und Co. sowie in Apples Appstore und Googles Playstore herunterladen könnt.

Im Epic Games Store bekommt ihr diese Woche das Taktik-RPG For the King gratis. Für Pac-Man-Fans gibt es die Pac-Man Championship Edition 2 (PSN-Check) aktuell kostenlos zum Download im PSN- und Xbox-Store sowie bei Steam (ab 19 Uhr). Wer seine Stadt in Cities - Skylines mit Grünflächen verschönern will, kann sich aktuell den Parklife-DLC (siehe Skylines-Überblick von GG-User onli) gratis sichern (Anleitung in unserer News).

Im Folgenden haben wir für euch eine Auswahl von einigen interessanten Gratistiteln zusammengestellt. Wie lange die Spiele kostenlos angeboten werden, ist nicht immer bekannt, weshalb ihr bei Interesse schnell zuschlagen solltet. Außerdem gibt es eine Übersicht über die Titel, die ihr in dieser Woche kostenlos probespielen könnt (unter anderem Xcom 2 (GG-Test mit Testnote 9.0) auf Xbox One und PC).

Kostenlose Spiele

Kostenlose Spiele-Apps

Deemo : iOS

: iOS Fait : Android

: Android follow.trail: iOS

Aktuell kostenlos spielbar

Wie immer gilt, falls ihr weitere Spiele findet, könnt ihr gerne in den Kommentaren darauf hinweisen und wir aktualisieren die Liste.