GG-Rückblick KW 16/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 16: Rückblick von Sonntag, 12. April, bis Samstag, 18. April 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

In der vergangenen Wochen haben wir für unser interaktives Let's Play drei weitere Folgen veröffentlicht, hinzu kommen unter anderem zwei Jörgspielt-Ausgaben, eine Kolumne von Harald Fränkel oder auch Hagens Spieletipps für den „Lockdown“. Außerdem könnt ihr euch die Preview zu Beyond a Steel Sky anschauen sowie ein entsprechendes Interview durchlesen. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Abermals steht eine Konsolen-News ganz oben in der Liste. Die Meldung über Commander '85, das überraschend angekündigte Xcom - Chimera Squad oder auch die News zu Crysis Remastered folgen. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 20. April (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Seit kurzem steht euch das Teilnahmeformular für eine kommende Plus-Galerie zur Verfügung, in der ihr euer erstes Spiel vorstellen könnt. Ebenfalls mehrere User-Eindrücke umfasst der Artikel zur Corona-Krise, der von euch kommentiert vielfach wurde:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir – sofern es Material zur Auswahl gibt – zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden:

» Uncharted 1 endlich durchgespielt ... «

— selters am 18. April 2020

❺ ⚊ KW 16/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Bereits etwa fünf Jahre ist es nun schon wieder her, dass wir die PC-Fassung von GTA 5 getestet haben. In der damaligen Jörgspielt-Ausgabe könnt ihr nachlesen, mit welchen Titeln sich der GG-Chefredakteur beschäftigt hat, während wir im Newsbereich unter anderem über Bloodborne berichtet haben:

