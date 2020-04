Spiele-Check: The Flower Collectors - Mord in Barcelona

PC

Reporterin Melinda ist für uns in der Gegend unterwegs.

Barcelona im Umbruch

Die Stimmung ändert sich mit den Tageszeiten.

Geschichte zum Mitspielen

Am Beweisbrett tragt ihr die gesammelten Informationen zusammen.

Fazit

Adventure

Einzelspieler

Preis: 19,99 Euro

In einem Satz: Packendes und beklemmendes Krimi-Adventure mit gelungenem Spannungsbogen.

Der seit elf Jahren in Wien ansässige Indie-Entwickler Mipumi Games hat bei einigen großen Titeln mitgearbeitet oder sie portiert, etwa die-Reihe. 2016 brachten sie mit dem preisgekrönten Adventure The Lion's Song (zum User-Video) ihr erstes eigenes Spiel auf den Markt. Heute erscheint mitder nächste Adventure-Wurf. Er versetzt euch in ein Appartment in Barcelona und lehnt sich an den Filmklassikeran. Eine spannende Prämisse für einen spoilerfreien Durchgespielt-Check.Barcelona, 1977. Nach vierzig Jahren Diktatur stehen die ersten freien Wahlen kurz bevor. Ihr seid Jorge, ein ehemaliger Polizist. Aufgrund eines Vorfalls zu eurer Dienstzeit seid ihr an den Rollstuhl gefesselt und im Frühruhestand. Eure Wohnung hat zwar kein Fenster zum Hof, aber ihr könnt einen Platz überblicken. Dort gibt es ein Cabaret, ein Café, eine Werkstatt und eine Kirche. Zum Glück ist einiges los, so gibt es immer wieder etwas zu sehen oder zu zeichnen. Denn seit dem Unfall verlasst ihr eure Wohnung praktisch nicht mehr und seid sozial vereinsamt. Wenigstens bringen die Nachbarskinder gelegentlich die Zeitung oder eine Mahlzeit.Mitten in dem aufgeladenen Spannungsfeld zwischen Demokraten und Traditionalisten geschieht eines nachts direkt auf dem Platz vor eurer Wohnung ein Mord. Wer ist der Tote? Warum wurde er umgebracht? Und was ist die Motivation der Reporterin Melinda, die unmittelbar nach dem Mord an eure Tür klopft?Melinda ist eine investigative Journalistin. Ihr beschließt, gemeinsam den Mordfall aufzuklären. Da Jorge nicht mehr mobil ist, ist Melinda am Tatort und in der Umgebung unterwegs. Ihr steuert sie nicht selbst, sondern dirigiert sie als Jorge mittels Fernglas und Sprechfunk vom Balkon eurer Wohnung aus und macht Fotos. So schickt ihr sie auf Spurensuche, lotst sie an Polizisten vorbei oder fordert sie auf, mit anderen Personen wie den Mechanikern, dem Pfarrer oder dem Obdachlosen zu reden.Das Spiel gibt dabei sehr konkrete Hinweise, was zu tun ist. So müsst ihr meist nur den Bildschirm nach den entsprechenden Interaktionspunkten absuchen. Wenn ihr mitdenkt, fällt die Suche leicht. Gelegentlich gibt es auch moderaten Zeitdruck. Seid ihr zu langsam, gibt es vielleicht nicht den optimalen Ausgang oder ihr werdet von einem kleinen Story-Element ausgeschlossen. Gespräche mit anderen Figuren könnt ihr nicht mithören, stattdessen berichtet euch Melinda von den Gesprächen, was zum Gefühl des Abgeschnittenseins von der Außenwelt beiträgt. Eure Erkenntnisse tragt ihr auf einem Beweisbrett zusammen, bis ihr schließlich, so oder so, den Fall gelöst habt.The Flower Collectors ist kein Adventure zum knobeln, sondern eine interaktive Geschichte zum Miterleben. Nach zehn Kapiteln in knapp vier Stunden seht ihr den Abspann. Am besten spielt ihr das Spiel in einer oder wenigen Sessions, um euch von der Geschichte fesseln zu lassen. Außerdem gibt es kein freies Speichern. Stattdessen wird automatisch zu Beginn eines Kapitels der Fortschritt gesichert.Es gibt eine handvoll Momente, in denen ihr entscheidende Abbiegungen nehmen müsst, so dass es einen gewissen Wiederspielwert gibt. Um alle Achievements zu erlangen, braucht ihr mindestens zwei Durchgänge. Die Story hat einen sehr gelungenen Spannungsbogen und regt zum Nachdenken an. Ihr erfahrt immer mehr über Melinda, die Flower Collectors und Jorge, der sich mit seiner Vergangenheit konfrontiert sieht. Besonders gelungen fand ich die Vermittlung des beklemmenden Gefühls der Abhängigkeit, auch in Notsituationen in der Wohnung an den Rollstuhl gefesselt zu sein. Nicht wissend, wer klopft, nicht wissend, ob vielleicht Gefahr droht und wie man sich wehren könnte.Optisch präsentiert sich The Flower Collectors in einem stimmigen Comic-Look. Wobei ein Clou bisher noch unerwähnt blieb: Die handelnden Charakter sind keine Menschen, sondern vermenschlichte Tiere. Der Stimmung und dem realistischen Setting tut das aber keinen Abbruch. Gelungen sind auch die musikalische Untermalung und der Einsatz von Soundeffekten wie Regen. Wenn ihr Lust habt, eine spannende aber auch beklemmende Geschichte mitzuerleben, solltet ihr zugreifen. Direkt unter diesem Check könnt ihr euch in meinem (englischsprachigen) Let's-Try-Video einen Eindruck der ersten rund 40 Spielminuten verschaffen.