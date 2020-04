PC Switch XOne PS4 iOS MacOS Android

'Sie' ist mal hoffnungsvoll, mal düster. Und wir behandeln 'sie' in dieser Ausgabe der Lesetipps, angefangen mit dem automatisiert-simulierten Spiel des Lebens. Wir sehen 'sie' vielleicht in einem übermächtigen, asiatischen Konzern oder im Schutz unserer Kinder vor falschen Medien. Möglicherweise ist 'sie' sogar eine KI? Ihr habt es erraten, es geht um die 'Zukunft'. Viel Spaß beim Lesen!

Zu große Nähe, zu große Einsamkeit

zeit.de am 14.04.2020 von Clemens Setz

Der Mathematiker John Horton Conway forschte zur kombinatorischen Spieltheorie, schrieb den zeitlosen Klassiker On Numbers and Games und erfand die Klasse der surrealen Zahlen. Doch weltweit bekannt wurde Conway durch den zellulären Automaten Game of Life. Auf virtuellem Karopapier simuliert er dabei "lebende" Zellen mit nur vier einfachen Regeln, doch diese reichen aus, um hochkomplexe Maschinen zu erschaffen. Einen Einblick in die faszinierenden Möglichkeiten seht ihr im Video der Woche. Das künstliche und mitunter kunstvolle Spiel des Lebens kennt kein Ende, es läuft ewig bis in alle Zukunft weiter. Das echte Leben leider nicht. John Conway starb am 11. April an den Folgen einer Covid-19-Infektion.

Der unbekannte Riese: Die Firma Tencent im Porträt

igmonline.de am 03.04.2020

Tencent ist die größte Games-Firma der Welt – doch der Gigant erhält in der westlichen Öffentlichkeit vergleichsweise wenig Beachtung. Wie tickt ein Unternehmen, das hunderte Millionen Nutzer erreicht und im letzten Jahr über 16 Milliarden US-Dollar Gewinn (nicht Umsatz) erzielte? Was sind die Erfolgsfaktoren von Tencent? Wie groß ist der chinesische Einfluss auf Firmen wie Epic oder Riot Games? Ein Blick auf die Ist-Situation im Osten und vielleicht auch auf unsere Zukunft im Westen.

Jugendmedienschutz: Reformversuch für einen Dinosaurier

netzpolitik.org am 14.04.2020 von Dominic Lammar

Es dauerte über zwei Jahre, bis es für die Spielvarianten in Fortnite eine einheitliche Alterskennzeichnung gab – zwischenzeitlich kursierten im Internet drei verschiedene Altersempfehlungen. Ein Grund für das Durcheinander lag im komplexen deutschen Jugendschutz, der Veränderungen in der Medienwelt hinterherhinkt, und identische Inhalte je nach Ausspielkanal unterschiedlich bewertet. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey möchte das Jugendschutzgesetz reformieren, doch Giffeys Vorschlag stößt auf Widerstand.

Fundstück: KI mit dem Browser ausprobieren

heise.de am 30.09.2019 von Jo Bager

Künstliche Intelligenz bestimmt längst unbemerkt unseren Alltag. Früher haben Menschen den SPAM-Filter ihres Mailprogramms noch per Hand trainiert, heute erledigen dies KI-Routinen automatisch im Hintergrund. Wenn der Aktienmarkt während einer Krise crasht, agieren keine Händler, sondern Bots. Und Procter & Gamble hat kürzlich die erste, intelligente Zahnbürste vorgestellt für 369,99 Euro - ein Preis, der die Vermutung zulässt, die Bürste könnte schlauer sein als ihre Käufer. Was man mit KI sonst noch Lustiges anstellen kann, könnt ihr in diesem c't-Artikel erfahren und selbst ausprobieren.

Aus dem GG-Archiv: Jugendschutz? Mach's selber!

gamersglobal.de am 05.09.2009 von Knut Gollert

Knut will Blut. So würde ich, wenn ich müsste, die Kolumne des ehemaligen PowerPlay-Redakteurs in drei Worten zusammenfassen. Aber ich muss ja zum Glück nicht, denn die vor über zehn Jahren bei GamersGlobal veröffentlichte Meinung ist weiterhin online und in Gänze lesbar. Während die Politik den Veränderungen hinterher hinkt (siehe oben), war Knut Gollert der Zeit voraus und hat schon damals die Gründe erkannt und amüsant benannt, an denen das System krankt.

Im Video: Epic Conway's Game of Life

Wer die Spielregeln des Game of Life bereits kennt, darf die erste Minute des Videos verlustfrei überspringen - ab da beginnt das Leben. Was aussieht wie Space Invaders oder Pac Man basiert tatsächlich nur auf den vier Grundsätzen von John Conway.

Ein herzliches Dankeschön für eingesendete Hinweise geht diese Woche an... tja, niemanden. An dieser Stelle hätte dein Name stehen können! Lass dir diese sagenhafte Chance nicht entgehen und sei beim nächsten Mal bitte wieder dabei. Sende dazu einfach eine PN an Necromanus und Q-Bert, wir freuen uns immer über euren Input.