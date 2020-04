Montagmorgen-Podcast #344

Teaser Täglich grüßt das Montagstier, das heißt für Jörg und Dennis: Podcasten, und zwar schön lange! Heute soll es um die Abenteuer des Elfenkönigs, neue Schreibtischsituationen und vieles mehr gehen.

Auch in dieser Woche ist die GG-Arbeit auf Homeoffice ausgerichtet, das hält Jörg und Dennis aber nicht davon ab, sich gehörig zu verratschen, wie es so schön heißt. Als könnte sie kein Arbeitspensum trüben springen sie von ihren vergangenen Spiele-Erlebnissen hin zu Küchen-Pannen, von der Neugestaltung der heimischen vier Wände hin zur Wochenvorschau. Und neben all diesen Themen finden sie noch Zeit, den zweiten Elfenmonat anzukündigen und eure Userfragen zu beantworten. Alle Themen in der Übersicht: