Disney plant scheinbar Serie zu Star Wars mit Fokus auf Frauen

Wie der Hollywood Reporter unter Berufung auf vertrauliche Quellen berichtet, arbeitet Disney an einer neuen Star Wars-Serienadaption. Als Regisseurin soll demnach Leslye Headland zum Einsatz kommen, die zuletzt für die Netflix-Show Matrjoschka verantwortlich zeichnete. Bei der angedachten Serie in einer weit, weit entfernten Galaxis soll der Fokus auf weiblichen Hauptrollen liegen. Wie schon The Mandalorian wird sie natürlich exklusiv auf Disney+ laufen.

Das neue Projekt ergänzt Disneys Linie, Star-Wars-Fans mit haufenweise Content zu versorgen. Im Herbst 2020 wird eine zweite Staffel von The Mandalorian erscheinen, von der Animations-Serie The Clone Wars wird aktuell die siebte und letzte Staffel veröffentlicht, die am 4. Mai 2020 ihr Ende finden wird. Weiter befinden sich diverse Spin-Off-Shows in der Mache.