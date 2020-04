GG-Rückblick KW 15/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

Final Fantasy 7 Remake ab 79,55 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 15: Rückblick von Sonntag, 5. April, bis Samstag, 11. April 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Die Phrase „volles Programm“ reicht kaum aus, um die redaktionellen Inhalte der vergangenen Woche zu beschreiben: Zwei Podcasts, die Viertelstunde zu Mount & Blade 2 - Bannerlord, zwei weitere Folgen des Warhammer-2-Letsplays, eine neue Jörgspielt-Ausgabe, Previews zu Minecraft - Dungeons und Rock of Ages 3 - Make & Break oder auch die Tests zu Final Fantasy 7 Remake und zum aktuellen Stand von Stellaris sowie ein Video mit Tipps zu Spielen, die euch die derzeitigen Ausgangsbeschränkungen etwas leichter fallen lassen (samt zahlreicher Kommentare und Empfehlungen eurerseits). Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Alles rund um die neue Konsolengeneration löst in der Regel Interesse aus, so auch die Vorstellung des neuen PS5-Controllers oder auch weitere Details zur Xbox Series X. Ebenso in der nachfolgenden Liste vertreten sind der Hinweis auf das jüngste Update für No Man's Sky sowie – nicht überraschend – die Meldung zum Veganer-Guide von PETA für Animal Crossing. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 12. April (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Während ihr mit den Wochenend-Lesetipps über interessante Artikel informiert werdet, umfassen die Steam-Neuerscheinungen der vergangenen Woche Spiele, die eventuell auf euer Interesse stoßen. Vielfach ausgetauscht habt ihr euch zudem unter der DU-Galerie 3/2020, darüber hinaus wurde für The Room VR und Imperator - Rome jeweils ein Spiele-Check veröffentlicht:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir – sofern es Material zur Auswahl gibt – zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

» Wird Vater. Freut sich :D. «

— Tasmanius am 10. April 2020

❺ ⚊ KW 15/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

In der 15. Kalenderwoche 2015 berichteten wir unter anderem über die PC-Version von GTA 5, die sieben DVDs umfasste. Dass Ori and the Blind Forest nach einer Woche profitabel war und Blizzard Battle.net-Accounts auf der Krim sperren musste, gehörte ebenfalls zu den damaligen Meldungen. Ein seinerzeit veröffentlichter User-Artikel befasst sich mit der Frage, was Computerspiele eigentlich sind:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: