Nintendo: 160000 Accounts gehackt // NNID-Login vorerst gesperrt [Upd]

Update von 18:50: Inzwischen hat Nintendo Deutschland weitere Informationen auf seiner Homepage veröffentlicht. Die Untersuchungen sind noch im Gange. Derzeit gibt es jedoch keine Hinweise auf einen unerlaubten Zugriff auf die Datenbanken, Server oder Services von Nintendo. Es ist nun nicht länger möglich, sich über eine Nintendo Network ID bei einem Nintendo-Account anzumelden. Alle übrigen Anmeldemethoden bleiben hiervon unberührt. Wir werden in Kürze Nutzer kontaktieren, bei denen Grund zur Annahme besteht, dass ihre Nintendo Network IDs und/oder Nintendo-Accounts unerlaubterweise von Dritten verwendet wurden. Diesen Nutzern werden wir Hinweise zum Zurücksetzen ihrer Passwörter zusenden.

Weiterhin teilt Nintendo Deutschland mit, dass man aus Sicherheitsgründen keine weiteren Angaben dazu machen werde, wie genau die Accounts kompromittiert wurden. Originalnews von 16:50 Nachdem in den vergangenen Tagen spekuliert wurde, dass es zu einer größeren Anzahl von Angriffen auf Nintendo-Accounts gekommen sein könnte, hat das Unternehmen heute eine Stellungnahme herausgegeben. Demnach ist es seit Anfang April zu rund 160.000 illegalen Zugriffen auf Accounts gekommen, die sich mit der Nintendo Network ID eingeloggt haben. Demnach besteht die Möglichkeit, dass Hacker Zugriff auf Namen, Geburtstag, Geschlecht und E-Mail-Adresse hatten. Ausdrücklich nicht betroffen sind laut Nintendo im Account hinterlegte Kreditkarteninformationen.

Die Anmeldemöglichkeit mit der betroffenen Nintendo Network ID wurde vorerst deaktiviert. In einer privaten Mail an betroffene User weist Nintendo auf das Datenleck hin, kündigt für alle Passwörter einen Reset an und empfiehlt dringend, ein neues Passwort anzulegen. Zudem wird auf das Aktivieren der Zwei-Faktor-Authentifizierung hingewiesen, die es Hackern um einiges schwerer macht an private Daten zu gelangen.