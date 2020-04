Jason Schreier verlässt Kotaku // Zukunft des Magazins ungewiss

Mit einem emotionalen Abschiedsartikel hat sich der bekannte und renommierte Kritiker und investigative Spielejournalist Jason Schreier von seinem Arbeitgeber Kotaku und seinen Lesern verabschiedet. Schreier war seit über acht Jahren beim amerikanischen Onlinemagazin für Gaming-Kultur als Autor tätig und hat sich im Laufe der Jahre nicht nur mit seinen vielbeachteten Artikeln und Reportagen in der Branche und bei den Lesern einen Namen gemacht.

Er wolle zunächst eine Auszeit von einigen Wochen nehmen, sich mit der Veröffentlichung seines zweiten Buches beschäftigen und mehr Zeit mit seiner sieben Monate alten Tochter verbringen. Später wolle er dann auf einer anderen Plattform wieder als Spielejournalist arbeiten.

Dieser Umstand für sich genommen wäre sicherlich auch schon eine News wert. Im Grunde ist Schreiers Abgang aber nur ein weiterer konsequenter Schritt, zu dem er und andere Mitarbeiter der verschiedenen Online-Magazine innerhalb der Gizmodo Media Group aufgrund einschneidender Veränderungen im Unternehmen sich entschieden haben. Die neueste Strategie des aktuellen Inhabers G/O Media, agressive Werbepraktiken wie beispielsweise aufdringliche Sound-On-Autoplay-Werbung mit Off-Topic-Inhalten auf den Websites zu fahren, hat zu Widerstand bei den Lesern sowie den Angestellten geführt.

Dies hatte bereits diverse Entlassungen zur Folge. Auch wurden alle kritischen Posts der Leser von der Unternehmesführung gelöscht. Das Verhältnis der neuen Eigentümer zu den einzelnen Redaktionen könnte aktuell kaum schlechter sein. Betroffen sind neben Kotaku zum Beispiel die Sportseite Deadspin, das Gizmodo-Magazin, die feministische Website Jezebel, Lifehacker, das Auto-Magazin Jalopnik, The Root und das Satiremagazin The Onion. Laut den betroffenen Redaktionen sei die Zukunft der Seiten ungewiss, da weitere Umstrukturierungsmaßnahmen durch G/O Media das Selbstverständnis und die Unabhängigkeit der Magazine endgültig gefährden würden.

Diese Entwicklung hat bereits mit der Insolvenz der Gawker Media Gruppe, zu der auch Kotaku gehörte, vor drei Jahren begonnen. Das Unternehmen ging durch eine erfolgreiche Klage des Ex-Wrestler-Superstars Hulk Hogan in 2016 pleite, der damals gegen die Veröffentlichung eines privaten Sexvideos gerichtlich vorgegangen war. Die zu zahlende Summe von insgesamt rund 170 Millionen US-Dollar brach Gawker Media das Genick. Die Firma wurde zunächst an Univision Communications und später an ein privates Eigenkapitalkonsortium namens Great Hill Partners verkauft. Damit endete auch die Unabhängigkeit der Magazine.

Der neue Inhaber verschmolz die entstandene Gizmodo Media Group mit The Onion und formte die aktuelle G/O Media. Das Ziel des neuen Managements ist Gewinnmaximierung und schwarze Zahlen mit möglichst allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Diese offensive Vorgehensweise führte zu Zerwürfnissen innerhalb der vielfältigen Unternehmensstruktur, die stets die Qualität der Inhalte, die Unabhängigkeit der Redaktionen und den Leser im Fokus hatte.

Stephen Totilo, Chefredakteur von Kotaku und guter Freund Schreiers, verkündete auf Twitter, er werde den Kampf weiter ausfechten und alles tun, damit das Magazin für die Spieler und Leser weltweit sowie für die Mitarbeiter und Autoren auch in Zukunft erhalten bleibt.