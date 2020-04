Xcom - Chimera Squad erscheint am 24. April für 9,99€

Neuer Standalone-Teil für 9,99 Dollar

Mit Xcom - Chimera Squad wird überraschend schon bald ein neuer Teil der XCOM-Reihe erscheinen, genauer gesagt am 24. April, also nächste Woche. Wir haben bereits ein Testmuster angefordert, wollen euch aber schon mal die wichtigsten Neuerungen laut Pressemitteilung nennen, in unserer Galerie zu Xcom - Chimera Squad könnt ihr euch bereits erste Screenshots anschauen.

Chimera Squad spielt fünf Jahre nach dem im Februar 2016 erschienenen Rundentaktiktitel X-Com 2 (GG-Test: 9.0). Auf der Erde arbeiten Menschen, Hybriden und Aliens nach dem Friede-Freude-Eierkuchen-Prinzip zusammen. Doch das gefällt nicht allen AfD-Mitgliedern, Verzeihung, nationalstaatlich und "reinkulturell" Geprägten: City 31, das als Vorzeigestadt für das Zusammenleben aller Rassen gilt, wird von Untergrundgruppen bekämpft. Gegen die Einwanderungsfeinde tritt die Chimera Squad an, die wir spielen: ein Elitetrupp, der sich aus allen drei Zivilisationen zusammensetzt und die Stadt vor weiterem Unheil bewahren soll.

Statt No-name-Soldaten, die einem erst mit der Zeit ans Herz wachsen, sollen die Agenten in Xcom: Chimera Squad von Anfang an individuelle, mit Leben erfüllte Charaktere sein. Die neuen Features im einzelnen:

Jeder der elf Agenten hat eine eigene Persönlichkeit und eigene taktische Tricks, darunter die von Xcom2-Spielern gefürchtete "Heranzieh-Zunge" der Viper.

Spezialisierte, zusammenwirkende Klassen erlauben vernichtende Kombos (also wenn man die richtigen Agenten zusammenarbeiten lässt).

Überarbeitete Taktikkämpfe: Jede Mission besteht aus einer Abfolge spezieller Einzelbegegnungen, was die Spannung erhöhen soll.

Breach-Modus (Eindring-Modus): In einer neuen Aufstellungsphase kann der Spieler seine Agenten auf Eintrittspunkte verteilen und so größeren Einfluss auf den Gefechtsverlauf nehmen.

Initiative-System: Die Runden finden nicht mehr streng abwechselnd statt, sondern nach einem Initiative-Wert. So ändert sich die Zugreihenfolge auch während eines Gefechts.

Neuer Strategiemodus: Man managt im neuen Hauptquartier die Operationen der eigenen Seite, dazu gehören Nachforschungen und Agenten-Missionen, während ständig die Unzufriedenheit in der Stadt zunimmt und sich auf Anarchie zubewegt.

Das technisch wohl auf Xcom 2 aufbauende Spiel soll zum Start (und bis Ende April) nur 9,99 Euro kosten. Danach springt der Preis am 1. Mai auf 19,99 Euro.

Den gut sechsminütigen Gameplay-Trailer findet ihr unten, den Xcom - Chimera Squad Reveal Trailer hier.