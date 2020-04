Crysis Remastered: Tim Willits spricht von mehreren Neuauflagen

PC Switch XOne PS4

Letzte Woche kündigte Entwickler und Publisher Crytek an, mit Crysis Remastered zur Hochglanzoptik-Shooter-Serie Crysis zurückzukehren (wir berichteten). Das Remaster wird im Sommer für PC, PS4, Switch und Xbox One erscheinen und entsteht in Kooperation mit Saber Interactive, die unter anderem die Switch-Portierung von The Witcher 3 - Wild Hunt (Switch-Version im Test, Note 8.5) entwickelt haben.

Nun gab es ein interessantes Statement dazu von Tim Willits, der letztes Jahr als Studio Director bei id Software (Doom Eternal) ausschied und als Chief Creative Director zu Saber Interactive wechselte (wir berichteten). Willits twitterte:

Wir werden bald mehr über die Remaster erzählen. Ich bin froh, dass die Leute aufgeregt sind.

Das spannende ist der Plural (im englischen schrieb er "remasters"). Das könnte auf Neuauflagen der Fortsetzungen Crysis 2 und Crysis 3 hindeuten. Allerdings gab es ebenfalls das Standalone-Addon Crysis: Warhead für den Erstling. Einen weiteren Hinweis, dass Willits Tweet sich auf diese Erweiterung bezogen haben könnte, findet sich in einer Pressemeldung von Crytek. Darin heißt es:

Crysis Remastered wird sich auf die Einzelspieler-Kampagnen des Originals konzentrieren [...].

Auch dort deutet der Plural Kampagnen darauf hin, dass Crysis Remastered das beliebte Addon Warhead umfassen wird. Tim Willits hat seinen Tweet inzwischen wieder gelöscht.