Doom Eternal: Komponist distanziert sich von „schrecklichem“ Soundtrack

PC Switch XOne PS4

Doom Eternal ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Doom Eternal ab 45,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am 20. März hat der Egoshooter Doom Eternal (im Test) Einzug auf die Monitore gehalten und konnte nicht nur in puncto Gameplay überzeugen, sondern auch bei der akustischen Untermalung. Seit gestern ist nun auch der offizielle Soundtrack zum Spiel erhältlich. Als Komponist der mehr als zwei Dutzend Industrial-/Metal-Stücke fungierte – wie etwa schon im 2016er Doom oder dem Reboot von Prey – Mick Gordon. Dieser hat sich auf Twitter allerdings vom Ergebnis distanziert. Beim Mastering und Mixing für das Soundtrack-Album habe es bereits Differenzen zwischen Gordon und Bethesda gegeben, das Ergebnis seien stark komprimierte und schlecht abgemischte Songs, die „einfach nur schrecklich“ klängen, heißt es auf dem Twitter-Kanal Doominal Crossing: Eternal Horizons, wo die Stücke analysiert und ausgewertet wurden. Dort meldete sich auch Gordon zu Wort: „Ich habe diese Stücke nicht gemixt und würde das auch nicht tun“, schreibt er dort.

Bereits vor einigen Tagen hatte Gordon sich unter einem YouTube-Video zu einem Fan-Remake von „The Only Thing They Fear Is You“ geäußert, in dem er die „dämlichen Taktänderungen“ des Originals kritisierte und dem verantwortlichen Soundabmischer attestierte, er habe „keine Ahnung von Musik“. Um mit den enttäuschten Fans über dieses Thema zu diskutieren, hat Bethesda einen Discord-Channel zu Doom Eternal eingerichtet, mit der Bitte, dort zivilisiert ihre Kritik zu äußern. Ob die Verantwortlichen an dem umstrittenen Soundtrack etwas ändern und was die öffentliche Kritik von Mick Gordon für die weitere Zusammenarbeit mit Bethesda bedeutet, bleibt dabei abzuwarten.