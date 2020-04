Steam Topseller KW 16/2020: Gibt es einen neuen Multiplayer-Shooter-Hit?

PC XOne PS4

Jeden Sonntag veröffentlicht Valve die Top Ten der erfolgreichsten Steam-Spiele der zurückliegenden Woche, sortiert nach dem generierten Umsatz.

In der vergangenen Woche (13. bis 19. April 2020) konnte die Mittelalter-Sandbox Mount & Blade 2 - Bannerlord (in der Viertelstunde) den Spitzenplatz verteidigen und somit zum dritten Mal in Folge die gesammelte Konkurrenz hinter sich lassen. Auch auf dem Silberrang gibt es keine Veränderung, Valves VR-Headset Index beansprucht diesen weiterhin. From Software feiert einen doppelten Erfolg: das vier Jahre alte Dark Souls 3 (zum Test mit Note 8.5) kann sich dank eines satten Rabattes aus dem Nichts auf Platz vier katapultieren, noch einen Rang besser schneidet das 2019er-Souls-like Sekiro - Shadows Die Twice (zum Test mit Note 8.5) ab.

Auf einem respektablen sechsten Rang landet Deadside, ein postapokalyptischer Multiplayer-Shooter, der in dieser Woche seinen Early-Access-Start auf Steam feierte. Auch Bethesda kann sich mit zwei Spielen in der dieswöchigen Top Ten platzieren, nämlich mit Doom Eternal (Platz acht, zum Test mit Note 9.0) und dem in dieser Woche erstmals auf Valves Vertriebsplattform erhältlichen Fallout 76 (Rang fünf, zum Test mit Note 7.0). Zu guter Letzt sei noch das frisch angekündigte Xcom - Chimera Squad erwähnt, dessen Anzahl an Vorbestellungen immerhin für Platz neun in dieser Woche reichen.

Hier die komplette Top Ten im Überblick:

Platz Spiel Vorwoche 1 Mount & Blade 2 - Bannerlord 1 2 Valve Index VR Kit 2 3 Sekiro - Shadows Die Twice 6 4 Dark Souls 3 - 5 Fallout 76 - 6 Deadside - 7 Grand Theft Auto 5 - 8 Doom Eternal 8 9 Xcom - Chimera Squad - 10 Green Hell 4

Anmerkung:

Mehrfachnennungen von Spielen resultieren aus verschiedenen Editionen, die auf Steam angeboten werden.

Abschließend möchten wir euch wieder die Titel mit den meisten Wunschlisten-Einträgen vorstellen. Ab heute seht ihr hier die Top Ten der meist gewünschten Spiele der Steam-User:

Platz Spiel Geplanter Steam-Release 1 Cyberpunk 2077 17.09.2020 2 Dying Light 2 2020 3 The Outer Worlds Oktober 2020 (*) 4 Death Stranding 02.06.2020 5 Baldur's Gate 3 2020 (zunächst als EA) 6 Vampire the Masquerade - Bloodlines 2 2020 7 Hollow Knight - Silksong 2020 8 Biomutant 2020 9 Kerbal Space Program 2 2020 10 Untitled Goose Game September 2020 (**)

Erläuterungen:

*: bislang Epic- und Microsoft-exklusiv

**: bislang Epic-exklusiv

EA: Early Access