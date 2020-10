GG-Rückblick KW 40/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

Star Wars - Squadrons ab 32,99 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 40: Rückblick von Sonntag, 27. September, bis Samstag, 3. Oktober 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Wie üblich, wurde auch die vergangene Woche mit dem MontagMorgenPodcast eingeläutet, bei dem dieses Mal Sönke Siemens zu Gast war. Bezogen auf kommende und erschienene Spiele veröffentlichten wir unter anderem eine Preview zu Age of Empires 3 Definitive Edition und Tests zu Crash Bandicoot 4 - It's About Time, Star Wars - Squadrons und Hades. Jeweils drei neue Folgen gab es zu unseren Let's Plays, hinzu kamen eine Stunde der Kritiker sowie eine neue Kolumne von Michael Hengst. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Dass CD Projekt Red für die Fertigstellung von Cyberpunk 2077 die sogenannte Crunchtime angeordnet hat, sorgte für zahlreiche News-Abrufe sowie über 260 Kommentare. Ähnliches trifft auf die Meldung zur teilweisen Stornierung von PS5-Vorbestellungen zu. Mit einer News über den Speicherbedarf des Betriebssystems der Xbox Series X ist auch die kommende Microsoft-Konsole in der Liste vertreten. Weitere vielfach aufgerufene News drehen sich um neue Infos zu Diablo 4 oder ein kooperatives Rollenspiel im Zelda-Look. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 6. Oktober (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Dieses Mal im Rückblick: Ein umfangreicher User-Artikel über das im Jahr 2002 erschienene Strategiespiel Robin Hood - Die Legende von Sherwood sowie die Gewinner der Community-Verlosung zum 11. GG-Geburtstag:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir – sofern Material vorhanden ist – zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

» Final Fantasy? Was zum Teufel ist denn da final?!? «

— StefanH am 6. Oktober 2020

❺ ⚊ KW 40/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Heroes 7 und Uncharted - Nathan Drake Collection gehören zu den getesteten Spielen des Oktobers 2015, ebenso wie der Spiele-Check zu Satellite Reign. Die seinerzeit veröffentlichten News thematisieten zum Beispiel die Neu-Organisierung des Star-Citizen-Teams oder auch eine generelle Unverträglichkeit gegenüber Virtual Reality:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

