Elite - Dangerous: Horizons-DLC wird am 27. Oktober Teil des Hauptspiels

PC XOne PS4 MacOS

Wie die Entwickler des Weltraumspiels Elite - Dangerous (zum Test) heute bekanntgegeben haben, wird der Inhalt des zurzeit noch separat zu Erwerbenden DLCs Elite - Dangerous: Horizons mit der nächsten Aktualisierung in das Hauptspiel integriert. Laut Frontier Developments wird das entsprechende Update am 27. Oktober veröffentlicht.

Mit dem, am 15. Dezember 2015 erstmals für den PC erschienenen, Zusatzinhalt, wurde das im Jahr zuvor veröffentlichte Hauptspiel um viele Gameplay-Elemente erweitert. So war es erst mit dem Addon möglich mit kleineren Schiffen an großen Raumkreuzern anzudocken und gemeinsam mit anderen Spielern eine Crew mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen zu bilden. Ebenfalls enthalten sind die nachgereichten Ergänzungen "Planetary Landings" sowie die "SRV Exploration Vehicles", die es euch erlauben, die Planeten auch mittels Fahrzeugen zu erkunden.

Wenn ihr Elite - Dangerous: Horizons bereits gekauft habt, erhaltet ihr als Dankeschön eine exklusive Azure-Lackierung, die ihr mit sämtlichen Raumschiffen im Spiel verwenden könnt (siehe Bild zur News). Wenn ihr den DLC noch nicht erstanden habt, aber auch die Sonderlackierung haben oder die Entwickler unterstützen möchtet, dann habt ihr noch bis zum 26. Oktober Zeit euch den DLC zuzulegen. Nach Angaben der Entwickler soll der Zusatzinhalt bis zum Erscheinen des Updates für das Hauptspiel rabattiert für alle Plattformen angeboten werden.