Teaser Empire at War ist eines der wenigen Star-Wars-Strategiespiele und mir sehr wohlig in Erinnerung geblieben. Nun habe ich es an zwei Wochenenden und mit drei großen Mods neu erlebt.

Ich wollte schon lange mal wieder Star Wars - Empire at War spielen, das Globalstrategiespiel von Petroglyph aus dem Jahr 2006, bei dem man auf einer Sternenkarte Flotten und Truppen verschiebt, ein wenig Forschung betreibt, vor allem aber Weltraum- und Bodenkämpfe in RTS-Schlachten führt.



Die Kampagne sowie Skirmish-Battles außen vor gelassen, beginnt man auf den Galaxiekrieg-Maps meist mit einem oder ein paar wenigen Planeten, die es erst mal auszubauen gilt. So ein Planet hat meist vier bis sechs Gebäude-Slots, dazu kommen bis zu zehn stationierte Verbände, und im Orbit gibt es drei Slots für Schiffe und Truppen. Man erobert nun weitere Planeten, führt Raumschlachten, die eine gute Mischung aus Optionen und Taktik bieten (so lassen sich bei Großschiffen einzelne Systeme wie Schildgenerator oder Laserbatterien angreifen), zumal die Schiffe einem klaren Papier-Stein-Schere-Prinzip unterliegen. Etwas schwächer sind die Bodenschlachten, da die Mapgröße überschaubar und die KI nicht sonderlich schlau ist. Dennoch machte es mir damals großen Spaß, Landspeeder, AT-ST und AT-AT und so weiter in die Schlacht zu führen, und auch Helden wie Han Solo oder Luke Skywalker oder Darth Vader.



Aber statt nun einfach nur das Original neu zu erleben, wollte ich vor allem einige Mods ausprobieren, die ich spannend fand. Zwei Wochenenden später muss ich jedoch sagen: Ich bin etwas ernüchtert. Aber der Reihe nach. Beginnen möchte ich mit dem Service-Hinweis, dass einige Mods nicht oder nur in veralteten Fassungen für die Original- oder GOG-Version von EAW existieren. Ihr werdet quasi zur Steam-Fassung gezwungen. Umso unangenehmer, dass dort aktuell das Spiel in der Gold-Version nebst Addon Forces of Corruption 17 Euro kostet. Aber immerhin ist dann die Installation einfach: Per Workshop runterladen (es gibt ...