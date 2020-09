Genshin Impact: Koop-Rollenspiel im Zelda-Look erschienen

PC Switch PS4 iOS Android

Vor kurzem ist das kostenlose Genshin Impact des Shanghaier Entwicklers Mihoyo erschienen. Am auffälligsten am Open-World-RPG ist der Grafikstil der Spielwelt, der an The Legend of Zelda - Breath of the Wild (im Test, Note 9.5) erinnert.

In Genshin Impact erkundet ihr die Stadtstaaten und Dungeons der Welt Teyvat. Über Götterstatuen in der Welt deckt ihr mehr Teile der Karte auf, schaltet Schnellreisepunkte frei und erhöht eure Ausdauer. Die braucht ihr zum Rennen, Klettern, Schwimmen und mehr – auch das erinnert an einen gewissen Nintendo-Titel.

Indem ihr Aufträge erledigt, Schätze hebt und die Statuen aktiviert, steigt eure Abenteurerstufe, die weitere Gebiete freischaltet und euch mehr Aufgaben annehmen lässt. Bei den Kämpfen allein oder im Koop nutzt ihr strategisch die Elemente, um die Oberhand zu gewinnen. Der F2P-Titel funktioniert nach dem Gacha-Strickmuster, ihr sollt also in Premiumwährung investieren, um Lostrommeln anzuwerfen, die euch Charaktere und Items verschiedener Seltenheitsstufen ausspucken.

Genshin Impact könnt ihr für Android, iOS, PS4 und PC herunterladen. Letztere Version ist nicht über gängige Shops erhältlich, sondern nur über die offizielle Website zum Spiel. Genshin Impact unterstützt Crossplay zwischen den Plattformen (ausgenommen PS4).