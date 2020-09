Cyberpunk 2077: CD Projekt Red ordnet 6-Tage-Woche für Mitarbeiter an

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Der Release des Hype-trächtigen Rollenspiels Cyberpunk 2077 (in der Preview) rückt langsam aber sicher in greifbare Nähe. Ab dem 19. November 2020 werdet ihr in der Haut von V die Stadt Night City unsicher machen können. Für Entwickler bedeuten die letzten Wochen klassischerweise, dass sie massiv "crunchen", also eine Menge Überstunden und Extraarbeit einschieben müssen, um den angepeilten Termin halten zu können. Das Studio hinter Cyberpunk 2077, CD Projekt Red, stand in der Vergangenheit bereits in der Kritik, da es die Mitarbeiter regelrecht ausbluten ließ, und gelobte Besserung. Einem Bericht von Bloomberg zufolge scheint dies nun aber passé zu sein.

Wie der Journalist Jason Schreier unter Berufung auf eine anonyme Quelle ausführt, habe man eine 6-Tage-Woche angeordnet, um das Spiel pünktlich am 19. November in möglichst perfektem Zustand und Bug- und Glitch-frei abzuliefern. So heißt es in der Mail von Adam Badowski, Studiochef von CD Projekt:

Ab heute arbeitet das gesamte Entwicklungsstudio mit Vollgas. Eure typische Arbeitszeit plus einen Tag des Wochenendes. Ich nehme sämtliche Konsequenzen dieser Entscheidung auf mich. Ich weiß, dass das im direkten Gegensatz zu dem steht, was wir über Crunch gesagt haben. Auch steht es im direkten Gegensatz zu dem, was ich vor einiger Zeit glauben gelernt habe – dass Crunch nie notwendig sein sollte. Wir haben aber alle anderen Möglichkeiten zur Bewältigung dieser Situation ausgereizt.

Immerhin werden laut Jason Schreiers Quelle die Überstunden bezahlt. Für die Mitarbeiter dürfte das trotzdem nur ein schwacher Trost sein, denn wie der anonyme Mitarbeiter weiterhin ausführt, arbeite das Team bereits seit über einem Jahr in Nachtschichten und an Wochenenden, um Cyberpunk 2077 fertigzustellen. Die im letzten Jahr getätigten Aussagen der Studiobosse Badowski und Marcin Iwinski, man wolle CD Projekt Red zu einem "humaneren" Arbeitsplatz machen, sind also wohl nicht umgesetzt worden.