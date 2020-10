Crash Bandicoot 4: Testvergleich deutscher Magazine [4/7]

XOne PS4

In unserem Noten-Vergleich zu Crash Bandicoot 4 - It's About Time führen wir Tests, Reviews, Wertungen oder wie auch immer von den folgenden deutschen Online-Spielemagazinen auf – unabhängig davon, dass einige davon auch Print-Angebote (aka Hefte) publizieren: 4Players, CBS (Computer Bild Spiele), GameStar.de (& GamePro.de) GIGA.de, PCGames.de (& Videogameszone.de), Spieletipps.de und, natürlich, GamersGlobal.de – wobei wir uns höflich ans Ende der Review-Liste stellen. Was uns wichtig ist: Eine Wertung kann immer nur eine grobe Beschreibung der Spielqualität sein – bitte lest euch den jeweiligen Testbericht durch, bevor ihr euch zu einer vielleicht aus dem Rahmen fallenden Note äußert. Die Magazine Gameswelt.de und Eurogamer.de tauchen nicht mehr auf, seit sie sich entschlossen haben, keine Wertung mehr unter ihre Tests zu schreiben.

Wertungs-Vergleich: Crash Bandicoot 4 - It's About Time

GamePro 87

v. 100 Zu keiner Sekunde kommt hier Langeweile auf, denn mit den Quantum-Masken und den Gastcharakteren gibt es ständig neue Mechaniken, die über das (packende) Hüpfen und Laufen hinausgehen. Ich freue mich schon darauf, mir die Level nach und nach noch einmal im Detail vorzunehmen, um wirklich alle Geheimnisse zu entdecken. GIGA 8.5

v.10 Crash bleibt sich treu und bietet auch im 4. Teil feinste Jump and Run-Kost der alten Schule. Abwechslungsreiches Masken-Gameplay, kreative Welten und der hohe Schwierigkeitsgrad zeichnen das Spiel aus PC Games /

Videogameszone.de

- Nicht getestet* Spieletipps 90

v. 100 Crash ist zurück - 22 Jahre zu spät, aber die großartigen Level und der hassens- und gleichzeitig liebenswerte Schwierigkeitsgrad machen das wieder wett. Es ist eine so faszinierende und schmerzliche Erfahrung, dass selbst ich als langjähriger Crash-Fan noch viel dazulernen kann. Und dann sieht das Spiel auch noch so verdammt gut aus! GamersGlobal 8.5

v. 10 Wenn ihr Fans der ersten drei Playstation-Teile von Naughty Dog seid, dann ist Crash Bandicoot 4 – It’s About Time ein Pflichtkauf für euch. [...] Doch auch als Freunde gut gemachter 3D-Jump-and-Runs ist die Zeitreise eine Überlegung wert. Allerdings solltet ihr beachten, dass der Schwierigkeitsgrad nicht von schlechten Eltern ist.

Wir errechnen die Durchschnittswertung auf Grundlage des 10er-Systems, eine "75" entspricht also einer 7.5. Selbstverständlich unterscheiden sich die Wertungssysteme und -philosophien im Detail. Vergibt ein Magazin unterschiedliche Wertungen beziehungsweise Noten je nach Plattform, verwenden wir für den Durchschnitt die höchste. Sollte mittlerweile ein Test bei einem Magazin erschienen sein, der hier als "Nicht getestet" gekennzeichnet ist, so freuen wir uns über die Nennung der Wertung nebst Link als Comment.