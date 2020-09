Crysis Remastered: PC-Patch bringt Features und bessere Performance

PC Switch XOne PS4

Am 18. September 2020 ist Crysis Remastered (im Test) nach dem zeitexklusiven Release auf Switch auch für PC, PS4 und Xbox One erschienen. Nun hat Entwickler Crytek einen Patch auf Version 1.1.0 für die PC-Fassung veröffentlicht, der ein paar neue Features mit sich bringt und außerdem die Performance der Neuveröffentlichung verbessert.

Die wichtigsten Änderungen lauten wie folgt:

Ihr könnt euch nach links und rechts lehnen

In den Levels Sphere und Harbor gibt es mehr Bäume

Die Waffen können an neue Tasten gebunden werden

Es gibt eine Schnellwurf-Option für Granaten

Mehr Steuerungsoptionen und Kurztasten für den Classic-Nanosuit-Modus

Außerdem wurden die folgenden Verbesserungen an der Performance vorgenommen:

Ein Fehler wurde behoben, durch den Raytracing Ruckler und andere Probleme erzeugte

Die Schattendarstellung wurde verbessert

Objekte in dunklen Bereichen leiden bei aktiviertem Raytracing nicht mehr so stark unter Ghosting

Außerdem hat Crytek eine Warnung verbaut, die aufploppt, wenn ihr in den Grafikoptionen die höchste Stufe "Can It Run Crysis?" auswählt und euch vor dem immensen Hardware-Hunger warnt. Außerdem bringt der Patch 1.1.0 für Crysis Remastered noch zahlreiche Bugfixes mit sich. Eine vollständige Auflistung findet ihr in den Quellen.