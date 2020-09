GG-Rückblick KW 37/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

Battle Brothers ab 8,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 37: Rückblick von Sonntag, 6. September, bis Samstag, 12. September 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Neben neuen Inhalten in Bezug auf unsere aktuellen Let's Plays veröffentlichten wir in der vergangenen Woche Tests zu Battle Brothers, Kingdoms of Amalur - Re-Reckoning, Marvel's Avengers und Tell Me Why. In der 70. Ausgabe des Premium-exklusiven WochenSchlussCasts war außerdem Michael Hengst zu Gast. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Aktuelle Informationen zu den neuen Konsolen – vorrangig die Xbox Series S beziehungsweise X – waren das große Thema der vergangenen Woche. Unter anderem berichteten wir über Preise und Termine oder auch den kommenden PS5-Showcase. Viel Arbeit wurde zudem in die Übersicht gesteckt, die euch alle Launchtitel der kommenden Microsoft-Konsolen präsentiert. Weitere häufig aufgerufene News erschienen zum Remake von Prince of Persia - The Sands of Time oder auch zu Leons Identität, einem Gratis-Adventure des NRW-Verfassungsschutzes. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 16. September (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Wie üblich zum Beginn eines Monats könnt ihr euch sowohl über die entsprechenden Spiele-Neuerscheinungen informieren als auch über jene Titel, die ein Teil der GG-User im zurückliegenden Monat gespielt hat. Im Spiele-Check wird Grounded näher betrachtet, während die Lesetipps zum Wochenende abermals ihrem Namen alle Ehre machen:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Commander '85: Release-Trailer zum 80er Science-Fiction&Hacking-Thriller

Eine Mischung aus Kalter-Krieg-Thriller, Hacking-Simulator und Story-Adventure soll Commander '85 darstellen, zu dem kürzlich ein neuer Trailer veröffentlicht worden ist, der zudem auf das Veröffentlichungsdatum am 30. September hinweist.

» Suche Tutor für GTA V (PC). Was will dieses Programm von mir? «

— TheRaffer am 14. September 2020

❺ ⚊ KW 37/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Zu den Tests aus dem September 2015 gehören Super Mario Maker oder auch Forza Motorsport 6. In Form von News berichteten wir zum Beispiel über ein Entwicklervideo zu Master of Orion oder auch einen C64-Wettbewerb. Zahlreiche Aufrufe und über 300 Kommentare generierte die wichtige Meldung über eine Spendensammlung für die Flüchtlingshilfe.

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

