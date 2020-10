Darauf freut sich die Redaktion im... Oktober 2020

Herbstzeit, frohe Zeit?

Teaser Die ersten Blätter werden gelb und fallen zu Boden, also die perfekte Zeit, um sich mit Spielen, Filmen und anderen Medien zu befassen. Die GG-Redaktion hat viele Tipps für euch!

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Ich habe ein oder zwei Serien angefangen, die ich demnächst beenden werde, darunter(Reise zum Mars mit der fantastischen) und(etwa zwei Jahrzehnte im Leben einer Neu-Tokioterin und ihrem beruflichen und privaten Werdegang). Mir wird schon noch was einfallen, aber aktuell wäre es das erst mal im Oktober, was ich (fertig-) sehen möchte. Ach, Tokyo Girl ist nicht zu verwechseln mit, über das ich neulich in einem Podcast lästerte, ich glaube, es war im MoMoCa.[SPIELE/BRETTSPIELE] Als alter Spielejournalist und-Fan ist mir die Debatte um Early-Access-Sünden hier und Sich-den-Spaß-kaputtmachen-dort relativ egal – ich habe auch Spaß, wenn ich erst mal nur den (vermutlich) ersten Akt vonzu spielen bekomme! Ansonsten könnteinteressant sein (Commandos-Klon mit Basis-Management) und ich wollte in das vor etwa zwei Wochen erschienene Scythe auf iPad reinschauen (Umsetzung des angesehenen Brettspiels, in dessen Welt "1920+" auchspielt).[SONSTIGES] Ich versuche immer noch, meinen Japan-Entzug zu verkraften (siehe Serien...), habe da auch so eine Idee, was ich mit bereits vorhandenem, aber teils nie gesendeten Material machen könnte, aber werde wohl weder im Oktober noch November die Zeit dazu finden. Dafür aber wird es, da lege ich mich einfach mal fest, im Oktober (2021...?) diezum Verein für Videospielkultur e.V. geben.[FILME/SERIEN] Ich markiere mal wieder den Ewiggestrigen, der an alten Serien festhält. Nachdem ich kürzlich die sehr gelungene Mini-Serieabgeschlossen habe, wird es mal wieder Zeit, dieanzusehen. Ursprünglich ist mir die Idee ja gekommen, als ich die Definitive Edition vonangegangen bin. Schon witzig, wie sich Tommy und Tony unterscheiden...[SPIELE/BRETTSPIELE] Mitundhabe ich ja schon zwei der großen Highlights diesen Monat weggespielt, beziehungsweise getestet. Macht aber nix, dann komme ich vielleicht endlich dazu, die Altlasten Mafia - Definitive Edition undzu beenden, die haben ziemlich gelitten. Wenn das dann durch ist spiele ich vielleicht die Definitive Edition vonnoch durch, der erste Teil begeistert mich gerade schwer. Und natürlich werde ich denbei mir eröffnen![SONSTIGES] Ich nehme mal an, dass die seelische Vorbereitung auf November an der Tagesordnung stehen sollte. Nextgen-Konsolen undversprechen mir einige Überstunden, da sollte ich also die neue Wohnung für ausschweifende Nickerchen nutzen um die Akkus aufzuladen.

[FILME/SERIEN] Nach einem Monat, in dem ich einfach mal ein paar angefangene Staffeln abgeschlossen habe (Oz, Mr. Bean, Der Tatortreiniger mit der Liebsten), ist jetzt Zeit für Neues. Die Auftaktstaffel von The Handmaid's Tale werde ich endlich mal weiterschauen. Und dann habe ich mein ausgeklügeltes System umgestellt, das mir sagt: Ich soll als nächstes gefälligst Breaking Bad abschließen. Wird gemacht, ausgeklügeltes System. An Neustarts interessieren mich im Oktober bei Sky die Zeichentrickserie Close Enough und das Drama I May Destroy You.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Hui, der Herbst kommt: Ich habe früher wirklich ab und zu gerne mal ein Weltraumspiel gespielt. Deshalb bin ich neugierig auf die ersten Wertungen von Star Wars - Squadrons. Dann startet mit ein wenig Verspätung die Early-Access-Phase von Baldur's Gate 3 - obwohl mich Early Access nicht wirklich interessiert. Natürlich werde ich auch das jährliche Fußballduell beobachten. Nachdem PES mit einem Update vorgelegt hat frage ich mich schon, wie Fifa 21 wird. Der Vorgänger hat mich nicht ganz überzeugt. Als alter Commandos-Fan könnte ja auch Partisans 1941 etwas für mich sein. Genau wie Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice, obwohl ich mich da frage, ob das Konzept des ersten Teils, in dem Larry ja einen Kulturschock erlebt, noch funktioniert.



[SONSTIGES] Rein privat blicke ich natürlich voller Sorge auf die Entwicklung in Österreich, in der Hoffnung, dass Niederösterreich der Status als Risikogebiet verwehrt bleibt. Die nächste Reise ist auf jeden Fall gebucht - ob ich sie antreten kann, wird jetzt von Mal zu Mal spannend. Und musikalisch? Bringen es Travis noch einmal mit ihrem Album 10 Songs? Wie ist das Solo-Debüt von The-National-Frontmann Matt Berninger? Und nachdem mir vor Monaten eine EP von Beabadoobee gefallen hat, wie ist das ganze Album? Viel wichtiger aber: Wird der FC Bayern München weiter Sommerschlussverkauf betreiben oder wird auch zur Abwechslung der Kader etwas verbreitert? Ansonsten sehe ich der Saison mit Sorge entgegen.

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] In Sachen Serien ist gerade Zeit, in der ich hin und wieder hoffnungsvoll schaue, ob nicht auf Netflix neue Folgen vonauftauchen – ungefähr um im Oktober letzten Jahres erschien eine Teilstaffel und der aberwitzige Anime um ein Untergrund-Kampfturnier hörte zuletzt nach den spannenden Vorrunden auf. Ebenfalls beim Streaming-Riesen habe ich mirauf die Liste gesetzt. Der südkoreanische Film handelt von einem Vlogger, der gerade allein zuhause ist, als die Zombieapokalypse losbricht. Der Trailer machte Lust auf mehr und seit dem packendenist die Kombi Südkorea und Zombies bei mir positiv konnotiert.[SPIELE/BRETTSPIELE] Als Horror-Liebhaber kann ich mich Dank All Hallows' Eve im Oktober zuverlässig über neues Futter freuen. Nach dem atmosphärisch phantastischenund dem erzählerisch sehr starkenbin ich sehr gespannt, ob mich die Frauen und Mannen bei Frictional Games mitwieder begeistern können. Auch schaue ich neugierig auf. Das ist wie der Vorgänger ein geistiger Nachfolger zu. Der Erstling zeigte schon ein schönes Gefühl dafür, gruselige Szenen aufzubauen, krankte aber ordentlich an einer wirren Erzählweise, mieser Steuerung und Gameplay-Macken beim Versteckspiel mit mörderischen Psychopathen. Doch was bisher zu Broken Porcelain zu sehen war, machte einen runderen Eindruck.[SONSTIGES] Vor kurzem bin ich auf die hypnotischen Beats vongestoßen und nun kann ich mich gepflegt durch die Diskografie des Künstlers hören, der neben Elektro-Größen wieauch Games-Komponisten wieundzu seinen Einflüssen zählt. Obendrauf ist das Timing für die Entdeckung genau richtig, denn es kommt direkt im Oktober ein neues Album heraus.[FILME/SERIEN] Mit der zweiten Staffel vonsowie der dritten Staffel vonhat der Oktober gleich zwei Serien-Highlights im Gepäck. Vorher will ich aber noch die siebte Staffel vonbeenden. Einige Folgen der finalen Runde kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Und zu den "Superhelden"-Verfilmungen(mit der fantastischen) und(mit dem ebenfalls fantastischen) bin ich mangels Zeit auch noch nicht gekommen.[SPIELE/BRETTSPIELE]Am 27. Oktober kommt mitdie neue Erweiterung für. Irgendwann vorher soll der vorbereitende Pre-Patch mitsamt Ingame-Zombie-Event auf den Live-Servern einschlagen. Packe ich dazu noch die regelmäßigen Raid-Abende mit meiner Classic-Gilde, verbringe ich in den nächsten Wochen also wieder sehr viel Zeit in Azeroth. Nebenbei will ich aber auch noch das tollezu Ende bringen. Und am 6. Oktober startet ja auch noch die Early-Access-Phase von. Ob bei all dem noch Zeit fürbleibt? Die Story-Kampagne interessiert mich schon sehr. Ich brauche dringend Urlaub ... mal wieder.[Sonstiges]Im Oktober steht das NBA-Finale an: Miami oder L.A.? Kann sich LeBron den nächsten Ring holen oder belohnt sich das Team von "Godfather" Riley mit der Championship für eine bärenstarke Saison? Spannend!