GG-Rückblick KW 39/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 39: Rückblick von Sonntag, 20. September, bis Samstag, 26. September 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Mit Port Royale 4 testeten wir den jüngsten Teil der gleichnamigen Reihe, hinzu kommen der Test+ zur Definitive Edition von Mafia sowie ein Rückschau-Video auf die gesamte Serie. Weitere Inhalte stellen unser knapp neun Minuten langes Video zur HTC Vive Cosmos Elite, die 9. Ausgabe von „Fränkel spielt verrückt“ oder auch das aktuelle Premium-Magazin dar. Im WochenSchlussCast ist dieses Mal Anatol Locker zu Gast. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Drei völlig unterschiedliche News-Themen nehmen dieses Mal die ersten Plätze ein: Der Kauf von Zenimax durch Bethesda, ein Podcast mit dem GG-Chefredakteur Jörg Langer und die Löschung eines Spiels auf Steam. Auf den weiteren Rängen folgen vor allem Meldungen zu den neuen Konsolen oder auch die Info zum verschobenen Early-Access-Start von Baldur's Gate 3. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 28. September (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Dieses Mal im Spiele-Check: Super Mario 3D All-Stars. Außerdem wieder dabei: Die umfangreichen Wochenend-Lesetipps und aktuelle Schnäppchen-Hinweise:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

No Man's Sky: „Origin“-Update für Weltraumspiel erschienen

Mit der Bezeichnung Origin veröffentlichte Hello Games kürzlich ein weiteres umfangreiches Update für No Man's Sky, das inzwischen auch schon wieder über vier Jahre „alt“ ist.

» Hades rockt! «

— Olphas am 27. September 2020

❺ ⚊ KW 39/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Mit Blood Bowl 2 und World of Warships testete Rüdiger Steidle vor fünf Jahren zwei Titel. Sehenswert sind zudem die Plus-Galerien zum TGS-Besuch von Jörg Langer sowie das dazu passende Dankeschön-Video. In einem User-Artikel äußert sich Tassilo Rau unter anderem über das Dasein als Indie-Entwickler, während Valve seinerzeit deutlich machte, dass ein mögliches Half-Life 3 keinen VR-Titel darstellen wird:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

