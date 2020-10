PS5: Chaos beim Savegame-Transfer zwischen PS4 und PS5

PS4 PS5

Sonys Nextgen-Konsole Playstation 5 steht in den Startlöchern und erscheint in weniger als zwei Monaten am 19. November. Nach der Ankündigung von Preis und Releasedatum hält sich das japanische Unternehmen mit Informationen zur neuen Konsole weiterhin zurück. In der letzten Woche häuften sich Fragen rund um den Savegame-Transfer zwischen Spielen, die sowohl auf PS4 und PS5 erscheinen. Während Microsoft bestätigt hat, dass das Übertragen von Speicherständen dank Abwärtskompatibilität, Smart Delivery und Cloud Saves über alle Xbox-Generationen hin möglich ist, gibt es von Sony bisher noch keine konkrete, allgemeine Aussage zum Thema.

Für den First-Party-Launchtitel Spider-Man - Miles Morales bestätigte Entwickler Insomniac Games via Twitter, dass die Speicherstände von der PS4 auf die PS5 übertragbar seien. Anders schaut es schon bei der Remastered-Version von Spider-Man selbst aus, die exklusiv in einer digitalen Version auf PS5 erscheint. Hier könnt ihr euren Fortschritt aus der "normalen" PS4-Version nicht übernehmen.

Auch bei Yakuza - Like a Dragon, für das ein kostenloses Upgrade der PS4 auf die PS5-Version möglich sein wird, wird laut den Entwicklern kein Savegame-Transfer möglich sein. Yakuza erscheint am 10. November für PS4 zeitgleich mit den Xbox-One- und Xbox-Series-X/S-Versionen, die PS5-Version folgt allerdings erst am 2. März 2021.

Im Falle von Dirt 5 werdet ihr nur eure Spielplatzkreationen auf die PS5 übertragen können, andere Spielfortschritte wie Karriere und Währung laut aktuellem Stand aber nicht. Das Spiel wird am 6. November für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und am 10. November auch als Launchtitel für Xbox Series X/S, zur PS5-Version ist noch kein konkretes Datum bekannt.