Diablo 4: Umfangreiche Änderungen am Talentsystem

Blizzard hat sich in seinem jüngsten Quartalsupdate zur Entwicklung von Diablo 4 zu den Plänen für das Talentsystem und Ausrüstung geäußert. So wird das ursprüngliche System aufgrund der Rückmeldungen aus der Community nochmal komplett überarbeitet.

Das Fertigkeits- und Talentsystem soll durch eine Reihe Änderungen mehr Tiefe bekommen und Anreize bieten, seine Fertigkeitspunkte auch zu investieren. So soll sich der Talentbaum (der ganz wörtlich als Baum dargestellt wird) von Diablo 4 in zwei separate Bereiche für aktive Fertigkeiten und passive Boni teilen. Durch das Investieren der Punkte nach dem Stufenaufstieg im oberen Teil des Baumes, schaltet ihr neben neuen Fertigkeiten und Fertigkeitsverbesserungen auch Passivpunkte für entsprechende Boni an den Ästen und Wurzeln frei.

Beim aktuellen Ausrüstungs-System ist nach Community-Feedback noch die Stärke eines Charakters zu sehr von der Ausrüstung abhängig. In Zukunft soll daher ein Großteil der Macht vom Charakter ausgehen, damit die Wahl des Builds wieder mehr Gewicht bekommt. Auch das neue System der Ahnen-, Engel- und Dämonenmacht überdenken die Entwickler. Diese Attribute finden sich auf Rüstungen und buffen spezifische Effektkategorien, so verbessert Engelsmacht Heilungen und Buffs, während Ahnenmacht grundsätzlich die Chance erhöht, dass Effekte ausgelöst werden. Hier will das Diablo-Team nachjustieren, weil das Abwägen des Mächte-Bonus gegen die Standardwerte anderer Ausrüstung momentan zu viel Verwaltungsaufwand für zu wenig Belohnung bedeutet.

Auch bei Verzauberungen und beim Fortschrittssystem dreht das Team fleißig an den Stellschrauben. Den vollen Quartalsbericht findet ihr den Quellen verlinkt.