Jetzt kostenlos: Unsere gratis Premium-Beispiele im Oktober 2020

Frische Proben zum Reinschnuppern

Teaser Ohne Abo entgehen euch etliche schöne Inhalte bei uns – aber ohne Möglichkeit für euch zum Reinschnuppern entgehen uns potenzielle Abonnenten. Deshalb gibt's regelmäßig kostenlose Beispiele für euch!

Stunde der Kritiker: Mafia - Definitive Edition

Test: Crusader Kings 3

Preview: Age of Empires 3 - Definitive Edition

Meinung: Trip auf der Memory Lane

Die Viertelstunde: 13 Sentinels - Aegis Rim

WoSchCa 18.9.20: Die Next-Gen-Würfel sind gefallen

Auf GamersGlobal sind viele Inhalte kostenfrei, doch alle geschriebenen Tests und Previews sowie deren Audiofassungen gibt es erst ab der ersten Abostufe (Fairness), und viele unsere aufwändigeren Formate erst ab der Abostufe Premium. Darunter beispielsweise diemit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer oder Meinungsartikel von Autoren wie Mick Schnelle, Michael Hengst ("Die Hengst-Chroniken") oder Harald Fränkel ("Fränkel spielt verrückt").Über die Abo-Vorteile informiert euch diese Infoseite Damit ihr euch dennoch ein Bild von den Premium-Inhalten machen könnt (oder natürlich einfach zum Schmökern/Ansehen), veröffentlichen wir regelmäßig einige Premium-Inhalte aus dem Vormonat für begrenzte Zeit "frei für alle". Viel Spaß!Nach zwei August-SdKs ohne den in Zehntausenden Spielstunden gestählten Stundenkritiker schlägt Heinrich Lenhardt nun wieder zu: Was sagen er und Gehilfe Jörg Langer zum neuen, alten Mafia-Werk?Crusader Kings 3 ist im Kern mehr Mittelalter-RPG und schwarzhumoriger Geschichten-Generator als nüchterne Global-Strategie. Amüsiert schon das Grundspiel zum Launch königlich?Das AoE3-Remake hat eine andere Ausgangssituation als AoE 2 D.E., nutzte doch bereits das 2005er AoE 3 eine 3D-Engine. So bleibt der grafische Sprung etwas kleiner – was hat sich sonst noch getan?Achtung, es wird sentimental. Michael Hengst ist im wahrsten Sinne ein Spieleveteran und verbindet viele schöne Momente mit der guten alten Zeit. Einen Teil will er mit euch Revue passieren lassen.Hagen schwärmt vom handgezeichneten Grafikstil, den ihr im 4K-Video bewundern könnt. Außerdem erzählt er, warum der erste Kampf für ihn ein Schock war und was 13 Sentinels noch so interessant macht.Das Rätseln um Verkaufsstart und Preise der neuen Konsolen von Microsoft und Sony ist vorbei. Nvidia hat indes den Verkauf der RTX 3080 begonnen. Einiger Diskussionsstoff für Jörg und Hagen.