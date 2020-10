"Danke, Community!"-Verlosung zum 11. GG-Geburtstag – Gewinner [Upd.]

Teaser Anlässlich des 11. Geburtstags von GamersGlobal haben User mehr als 100 PC-Spiele zusammengetragen, die unter der Community verlost werden. Hier erfahrt ihr, wie ihr teilnehmt.

Update vom 2. Oktober 2020:

Die Community-Verlosung 2020 ist offiziell beendet und alle Gewinner sind benachrichtigt. Falls noch nicht geschehen, checkt bitte eure PNs und sucht euch einen der verbleibenden Titel aus der Spieleliste aus. Dank der großzügigen Spender haben fast alle der über 70 teilgenommenen GG-User einen ihrer Wunschtitel bekommen. Eine Liste der Gewinner findet ihr in dieser Tabelle bei Google Docs.

Da einige der zur Verfügung gestellten Spiele keinen Abnehmer gefunden haben, gehen die übrig gebliebenen Keys nächste Woche an die ursprünglichen Spender zurück. Diese können, wenn sie wollen, die Spiele über die Kommentare oder besser im Forum an die Allgemeinheit verschenken. Achtung: USK-18-Titel sind hierbei allerdings ausgeschlossen!

Ursprüngliche News vom 15. September 2020:

Vor einem Jahr feierten Redaktion und Community das 10-jährige Jubiläum von GamersGlobal. Zu diesem Zeitpunkt konnte wohl niemand ahnen, wie sich 2020 entwickeln sollte. Trotz Widrigkeiten wie der Covid-19-Pandemie und eines ungeplanten Umzugs hat GamersGlobal diese schwierige Zeit überstanden und kann sich heute über seinen 11. Geburtstag freuen. Herzlichen Glückwunsch!

Zu diesem freudigen Anlass wiederholen wir die "Danke, Community!"-Verlosung aus dem letzten Jahr. Mit diesem Projekt wollen wir uns als Community wieder bei allen Mitgliedern für die kontinuierliche Unterstützung – zum Beispiel die Finanzierung der Let’s Plays zu Total War - Warhammer 2, Sekiro - Shadows Die Twice und Outward – bedanken und eine Kleinigkeit zurückgeben. In den letzten Wochen haben zahlreiche GG-User über 100 PC-Spiele zur Verfügung gestellt, die wir innerhalb der GG-Community verlosen wollen. Da eine Aufzählung aller Spiele den Rahmen dieser News sprengen würde, findet ihr die komplette Liste inklusive Plattform und USK-Freigabe in dieser Tabelle bei Google Docs. Im Folgenden gibt es eine kleine Auswahl:

Assassin's Creed Origins

Call of Cthulhu

Catherine Classic

Hellblade - Senua's Sacrifice

Hitman 2

Hollow Knight

Jurassic World Evolution

Resident Evil 2

Strange Brigade

The Evil Within 2

The Surge

Through the Darkest of Times

Vampyr

Wolfenstein - Youngblood

X-Com 2

Nicht unerwähnt bleiben sollen und ein großes Dankeschön an alle großzügigen Spender, ohne die diese Aktion nicht möglich gewesen wäre: 1000dinge, Alain, angelan, Borin, CaptainKidd, crux, Das Gurke, DerKoeter, Drapondur, Erazerhead77, Exarch, FantasticNerd, floppi, Gorkon, JackoBoxo, Lobo1980, Mo von Wimate, Necromanus, Nivek242, Noodles, Olipool, Q-Bert, RoT, Sausi, Scando, Sisko, Sokar, SupArai, TheLastToKnow und Wolfen.

Teilnahme

Wie angekündigt werden die gespendeten Spiele innerhalb der Community verlost, wobei alle aktuellen GG-Abonnenten (Fairness bis Premium Diamant) zur Teilnahme berechtigt sind. Damit wollen wir zum einen gezielt die aktiven GG-Unterstützer belohnen, zum anderen können wir bei den Abonnenten das Alter im Falle von USK-18-Titeln einfach überprüfen. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen wollt, verfasst bitte bis einschließlich Sonntag, den 27. September 2020, einen Kommentar unter dieser News, der mit "11GG:" beginnt. Schickt einen Geburtstagsgruß oder Glückwünsche an GamersGlobal und beschreibt kurz, was euch hier besonders gefällt, ihr euch für die Zukunft wünscht oder wo Verbesserungsmöglichkeiten liegen.

Verlosung

Nach dem Ende der Teilnahmefrist wird die Liste aller Interessenten per Zufallsgenerator sortiert. Entsprechend dieser Reihenfolge bekommen die glücklichen Gewinner voraussichtlich ab Montag, den 28. September 2020, eine private Nachricht von Sisko, auf die ihr mit euren drei Wunschtiteln aus der Spieleliste antwortet (beachtet dabei die USK-Freigaben). Schreibt bitte möglichst zeitnah, damit die Spiele schnell verteilt werden können. Vergebene Titel werden anschließend aus der Liste entfernt – kontrolliert diese deshalb bevor ihr eure Antwort schickt.

Bei der Verteilung wird versucht eure Wünsche und Prioritäten zu berücksichtigen, damit jeder auch ein passendes Spiel bekommt. Falls eure Wunschtitel nicht mehr verfügbar Sind, könnt ihr euch natürlich ein Ersatzspiel aussuchen. Wenn alle Gewinner benachrichtigt sind, wird die komplette Liste hier veröffentlicht.