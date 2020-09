PS5: Bestätigte Vorbestellungen werden teilweise storniert [Update]

PS5

Update vom 28. September 2020, 11:50 Uhr

GamesWirtschaft hat ihre gestrige Meldung ergänzt. So betrifft die Rückabwicklung von PS5-Vorbestellungen sowohl welche vom 16. September als auch der Folgewoche. Das Gros der Stornierungen fällt dabei bei Otto an, entgegen unserer ursprünglichen News sind nun aber auch einzelne Kunden von Amazon und Saturn betroffen.

Originale Meldung vom 27. September 2020, 20:48 Uhr

Wir berichteten bereits über das Vorbestellungs-Chaos der Playstation 5, welches kurz nach der Präsentation der neuen Konsole am 16. September begann und dazu führte, dass der Vorverkauf hierzulande kurz vor Mitternacht startete. In der Folge gingen zahlreiche Interessenten leer aus. Am letzten Freitag gab es noch eine weitere Vorverkaufsrunde, bei der jedoch wieder die Nachfrage das Angebot überstieg.

Wie GamesWirtschaft schreibt, können jedoch auch diejenigen, deren Vorbestellung bestätigt worden ist, nicht sicher sein, ihre Playstation 5 am 19. November auch in den Händen halten zu können. Diverse Elektronikversender wie beispielsweise Media Markt, Otto und Conrad Electronic haben offenbar mehr Bestellungen angenommen, als ihnen Kontingente der neuen Konsole von Sony zugeteilt worden sind. Conrad begründet dies mit einem „Kommunikationsfehler […] zwischen […] Bestellsystem und Onlineshop“. Wie GamesWirtschaft weiter berichtet, werden dabei nicht alle Vorbesteller von den betroffenen Unternehmen schriftlich darüber informiert, dass ihre Order storniert worden ist. Teilweise werden auch nur Anzahlungen ohne weiteren Kommentar zurücküberwiesen.

Wenn ihr also unsicher seid, ob eure Vorbestellung noch gültig ist, solltet ihr eure Mails checken, den Bestellstatus beim jeweiligen Anbieter kontrollieren und auch das Konto, vom dem aus ihr eine eventuelle Vorauszahlung geleistet habt, auf eine Rückzahlung prüfen. Zu Amazon und Saturn liegen GamesWirtschaft zum Zeitpunkt dieser Nachricht keine Meldungen über Stornierungen vor.