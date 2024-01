Star Wars - The Pazaak Battles für Game Boy Color veröffentlicht

PC Switch XOne iOS MacOS Android andere

Der Entwickler Rubenretro, der in den letzten Jahren bereits kommerzielle GBC-Spiele wie Powerball oder Shera's Music Party für Nintendos Handheld produzierte, hat ein interessantes Fangame für alle Star-Wars-Fans veröffentlicht: Das Kartenspiel Pazaak für den Game Boy Color. Ursprünglich ein Minispiel in Biowares Rollenspiel Knights of the Old Republic, wurde das Kartenspiel 2014 in den offiziellen Kanon aufgenommen. Neben der eigentlichen Umsetzung des Minispiels glänzt der kostenlose Titel mit schöner Pixel-Art der Star Wars-Charaktere und dem originalen Soundtrack im Chiptune-Stil.

Das Spiel kann als GBC-Rom-Datei von itch.io heruntergeladen oder im Browser gespielt werden. Den Link findet ihr in der Quellenangabe.