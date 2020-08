GG-Rückblick KW 32/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

Destroy All Humans! ab 29,09 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 32: Rückblick von Sonntag, 2. August, bis Samstag, 8. August 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Ein neuer Monat, eine neue „Darauf freut sich die Redaktion“-Ausgabe. Außerdem steht euch die Stunde der Kritiker zu Destroy All Humans! sowie unser Videovergleich in Bezug auf Horizon - Zero Dawn zur Verfügung. Getestet haben wir In Death - Unchained, hinzu kommen wie in den vergangenen Wochen üblich weitere Folgen unserer Let's Plays. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Die News zu den Spielerzahlen von Grounded sowie über die aktuellen Verkaufszahlen der Nintendo Switch gehören zu den am häufigsten aufgerufenen News der vergangenen Tage. Aber auch die Ankündigung von Leisure Suit Larry - Wet Dreams Dry Twice und Meldungen zu Diablo Immortal und Fall Guys wurden recht zahlreich abgerufen. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 10. August (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Drei Spiele-Checks und eine neue Plus-Galerie zu den Spiele-Neuerscheinungen des aktuellen Monats stellen dieses Mal neben der Schnäppchen-Übersicht die Community-Inhalte dar:

❺ ⚊ KW 29/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Anfang August 2015 beherrschte die damalige gamescom unsere Website, was vor allem durch zahlreiche News und viele Angespielt- und Angeschaut-Berichte deutlich wird. Unter anderem veröffentlichten wir fünf Plus-Galerien mit dem Thema „GG auf der gamescom“ oder auch ein Interview mit dem SCED-Chef.

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: