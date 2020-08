PC Switch XOne

Gelegentlich müsst ihr unter Zeitdruck Geschicklichkeitspuzzles lösen, um Wächter zu deaktivieren.

Rätsel und Reiseführer

Auch unter Wasser müsst ihr Rätsel lösen, um die Monolithen erreichbar zu machen.

Minen und Museen

Auf Ybiza müsst ihr die Technik wieder in Gang bringen und den DJ mit Platten versorgen.

Fazit

Nein, mithatnichts zu tun, auch wenn der aus bunten Würfeln zusammengesetzte Look auf den ersten Blick daran erinnern mag. Vielmehr handelt es sich um einen 3D-Puzzle-Plattformer vom Münchener Entwickler Shin‘en, in dem es euch in der Rolle eines arglosen Touristen auf eine malerische Insel verschlägt. Doch was hat es mit dem Geheimnis unter dem Eiland auf sich, auf das euch ein anderer Besucher hinweist, und was steckt hinter den Monumenten, die sich überall finden?Diese Geheimnisse deckt ihr nach und nach auf, indem ihr die in der 3D-Welt verteilten Rätsel löst. Für diese müsst ihr etwa die korrekten Steinplatten aktivieren oder die richtigen Gegenstände beschaffen. Andere Aufgaben setzen auf Geschicklichkeit, gerne auch in Kombination mit Puzzleelementen, wie bei jedem Sprung rotierende Plattformen.Gelegentlich trefft ihr auch auf fremdartige Wächter, die ihr durch etwas hakelige Geschicklichkeitspassagen deaktivieren müsst. Bei diesen könnt ihr zwar betäubt zu Boden gehen, es wird aber nur der aktuelle Raum zurückgesetzt. Waffen werdet ihr keine finden, da es aber nur ganz wenige Gegner in The Touryst gibt, kommt ihr auch gut ohne aus.Beschäftigen solltet ihr euch dafür mit einer Vielzahl an abwechslungsreichen Nebenaufgaben. Mal sollt ihr mit den Inselbewohnern im Takt einen Willkommenstanz trommeln, dann dürft ihr versuchen, bei drei klassischen Automatenspielen den Highscore zu knacken. Wieder andere Aufgaben lassen euch surfen, Drinks mischen oder Fotos für einen Laden schießen. Mit dem dadurch erworbenem Geld könnt ihr Spezialfähigkeiten wie den Doppelsprung oder Reiseführer, mit denen ihr weitere Inseln freischaltet, erwerben. Leider fehlt es zum Ende hin an Möglichkeiten euer Geld noch auszugeben.Eine weitere optionale Beschäftigung bietet die Mine, durch deren acht Stockwerke ihr euch nach unten vorwagt und auf dem Weg Edelsteine einsammelt. Dieser Abschnitt gehört aber zu den schwächeren im Spiel, da die Sprünge in die Dunkelheit nur durch stumpfes Ausprobieren korrekt ausgeführt werden können, während das später für die Edelsteine ertauschte Geld nicht sinnvoll ausgegeben werden kann.Interessanter dagegen ist das Museum, für das ihr bei den Monumenten versteckte Schriftrollen finden könnt, die die Hintergrundgeschichte erzählen. Und ein Sockel ist für ein besonderes Artefakt reserviert…Technisch gibt es an The Touryst nichts auszusetzen. Die Grafik wirkt stimmig und transportiert ebenso wie die dezente Musik gut die Urlaubsstimmung. Gerade auch die Charaktere sind sehr liebevoll gemacht. Die Steuerung leidet zwar manchmal an dem bekannten Perspektivenproblem mit Sprüngen im 3D-Raum und nervt auch gerne mal, beispielsweise wenn ihr Gegenstände platziert. Mangels Gegnern ist dieses zum Glück nur selten unter Zeitdruck nötig.Ein Luxusurlaub im 5-Sterne-Resort bietet The Touryst zwar nicht. Dafür nimmt es den urlaubsreifen Spieler mit auf einen angenehmen, wenn auch nur 5 Stunden langen Kurzurlaub auf tropische Inselparadiese. Passend dazu ist auch das Gameplay angenehm entschleunigt, auch wenn es gestandene Weltenbummler unterfordern mag und das Unterhaltungsprogramm stellenweise besser ausbalanciert sein könnte. Die Tiefe des Plots entspricht zwar eher dem Kinderbecken, dennoch hat dieser mich mit freundlicher Unterstützung meiner Neugier auf die weiteren Inseln und Charaktere für ein Wochenende doch gut unterhalten.• 3D-Puzzle-Plattformer• Einzelspieler• Für Anfänger• 19,99 Euro im Xbox Store (PC, Xbox – derzeit im GamePass enthalten) und im eShop• In einem Satz: Ein Plattformer, so entspannend wie ein kleiner Urlaub.