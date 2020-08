Darauf freut sich die Redaktion im... August 2020

Spielelust im August?

Teaser Die Sommerferien fühlen sich seltsam an dieses Jahr, das Sommerloch so wie immer. Aber zum Glück gibt es genügend Nicht-AAA-Titel, um auch diesen August balkonienkompatibel zu gestalten!

Jörg Langer

Dennis Hilla

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Nur ein Wort:Season 2. Okay, das waren drei Worte und eine Zahl, aber ich freue mich doch sehr auf das Wiedersehen mit Vanya, Klaus und wie die anderen noch mal hießen! Ansonsten habe ich erst einiges Japanisches geschaut, darunter, ein Film über Sexpuppen, der durch die Love-Doll-Ausstellung in Tokio 2017 inspiriert ist, die ich in meinem damaligen "Tokio bei Tag"-Doku vorgestellt hatte. Habe das Segment auch mal einzeln in einen YT-Unterkanal von uns hochgeladen beziehungsweise unten eingebunden. Zum Film Romance Doll: sehr japanisch, erstaunlich züchtig, und das Ende finde ich ein klein wenig verstörend.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich gehöre ja zu den Menschen auf diesem Planeten, die sträflicherweisenie länger gespielt haben. Vielleicht jetzt, anlässlich der PC-Version? Ansonsten warte ich natürlich auf, das ich im März schon etliche Stunden spielen konnte, und das mir gut gefiel damals. Aber RPGs zünden eben, wenn man sie richtig spielt, mit der eigenen Heldentruppe, ohne künstliche Grenzen. Ich bin gespannt![SONSTIGES] Endlich ist auch die englische Fassung derfertig (ihr könnt sie ab morgen früh hier finden), nun steht aus dem damaligen Projekt nur noch das Making of an. Das wird mich ein paar Tage beschäftigen im August, ich bin aber wirklich guter Dinge, dass das dann der Abschluss dieses Großprojekts sein wird.[FILME/SERIEN] Irgendwie lacht mich nichts so richtig an in Sachen Serien oder Filme im August. Macht aber nix, dann habe ich mehr Zeit, den Rewatch vonmit der Holden abzuschließen. Noch viel wichtiger ist aber tatsächlich, dass ich mich weiter dem Agenten-Klamaukwidmen kann. Danger Zone![SPIELE/BRETTSPIELE] Das Sommerloch ist nicht bloß eine Erfindung arbeitsfauler Redakteure, auch der Privatspieler in mir musste sich doch sehr über das Fehlen von spannenden Veröffentlichungen im August wundern. Warum das doof ist, das wurde an anderer Stelle schon zur Genüge erklärt. Aber gut, soll mich nicht groß stören, dann habe ich genug Zeit, um Altlasten zu beenden:[SONSTIGES] Ferien oder Urlaub habe ich noch nicht, arme Redakteure müssen ja schuften, um euch auch im Sommerloch zu unterhalten. Im Zuge dieser Tätigkeit steht auch die Gamescom Online auf dem Programm. Was den Leuten da wohl eingefallen ist, um die Messe in Köln zu ersetzen? Ich bin gespannt![FILME/SERIEN] Machen wir uns nichts vor: Ich freue mich natürlich sehr darauf, dass am 22. August bei Amazon Primeweitergeht. Ich habe allerdings ein wenig Angst, dass die Serie auserzählt ist. Ansonsten werde ich Anfang des Monats noch schnellwegbingen, weil die Serie um eine junge Programmiererin, der sich plötzlich ihre Mitmenschen per Musikstücke offenbaren, bei Sky ausläuft. Und auch die zweite Staffelhabe ich angefangen und werde es wohl beenden, genau wie[SPIELE/BRETTSPIELE] Die Neuerscheinungen im August lassen mich tatsächlich größtenteils kalt. Wirkliche Aha-Oho-Boah-Spiele gibt es nicht, eher so Sosomalgucken-Titel. Am Interessantesten erscheint mirvon Dontnod, aber ich gebe zu:hat mich nicht so sehr fasziniert wie Teil 1 - mag ich diese Episodenspiele überhaupt noch? Ansonsten werde ich auf die ersten Wertungen zuwarten. Andererseits: Ich habe ja gar keine Zeit für umfangreiche Rollenspiele. Ich werde ja sogar fürnoch Wochen brauchen...[SONSTIGES] Ende August steht vielleicht eine Premiere an: ein Flug nach Mallorca. Die Herzdame macht dort mit ihren Töchtern zehn Tage Urlaub in der Finca eines Bekannten und ich würde vier Tage dazustoßen. Doch Corona macht mir Sorgen - will ich das wirklich? Was tun, wenn Mallorca plötzlich zum Risikogebiet wird? Möchte ich das wirklich? Ich bin hin- und hergerissen. Und musikalisch? Am 21. August erscheint mitdas neue Album von- das ist doch mal ein Ohr wert.

Benjamin Braun

Hagen Gehritz

Karsten Scholz

[FILME/SERIEN] Da es für mich der erste August seit 2007 wird, in dem ich nicht auf Games Convention oder gamescom unterwegs bin, hätte ich womöglich sogar mehr Zeit in diesem Monat als sonst. Blöd nur, dass im Prinzip nichts Neues anläuft, das mich ernsthaft interessiert. Nun, eine Sache gibt es doch: die fünfte Staffel von! Das Finale der dritten Staffel, nachdem die Serie eigentlich abgesetzt werden sollte, war zwar schon murksig. Aber die Netflix-Fortsetzung, die in Deutschland aufgrund der Rechtelage lustigerweise dennoch exklusiv bei Amazon Prime läuft, hat aber definitiv wieder Lust auf Mehr gemacht. Mir gefällt die Serie in jedem Fall gut und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Abseits dessen werde ichweiterschauen und vielleicht auch endlich maloderfortsetzen. Immerhin hatte mir die Serie so gut gefallen, dass ich letztes Jahr im Februar bei einem Event in Chicago durch halbe Stadt gelatscht bin, nur um ein Foto der Originalwache zu machen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Am meisten gespannt bin ich tatsächlich auf. Eigentlich mag ich den Grafikstil gar nicht so sehr, aber gute Musik geht immer und ich will einfach selbst ausprobieren, wie stark der Rhythmus der Songs mir tatsächlich bei den Echtzeitkämpfen helfen. Zudem scheint mir das Spiel einen Humor zu haben, der mir liegt.von Dontnod muss man als Freund atmosphärischer Storyspiele gewiss auch auf dem Schirm haben. Ansonsten habe ich aber vor allem Lust auf. Ich bin ja eigentlich kein großer Fan von Anime-Serien, außer natürlich von Mia Superstar beziehungsweise(ist übrigens beides ernst gemeint). Aber das hat beim Anspielen bei Bandai einfach Spaß gemacht. Ob auch auf Dauer, das wird sich zeigen.[SONSTIGES] Da der August mein letzter vollständiger Monat in München sein wird, keine Sorge, auf GamersGlobal bleibe ich euch natürlich erhalten, freue ich mich bei der kleinen "Abschiedstour" auf so einige Treffen, die insbesondere wegen Corona seit März nur noch sehr eingeschränkt möglich waren. Aber da eh fast alle Freunde und Bekannte aus Markus Söders persönlicher Hauptstadt entweder auch als Spielejournalist oder in der Gamesbranche arbeiten, sieht man sich zum Glück eh allerspätestens auf dem nächsten Event oder der nächsten Spielemesse wieder.[FILME/SERIEN] Ich freue mich über die wiedereröffneten Kinos und auch in der überschaubaren Zahl an Kinostarts findet sich so mancher interessanter Kandidat: Im Mittelalter-Streifenversuchen zwei Ritter einen heidnischen Stamm zu konvertieren, doch am Ende spricht das Schwert. Die Prämisse und die Stimmung erinnern mich an, den ich schon ein ums andere mal gerne gesehen habe. Außerdem schickt sichan, mit düsteren Waldbildern zu verzaubern und die Bekanntheit des Märchenstoffes zu nutzen, um mit den Erwartungen der Zuschauer zu spielen.[SPIELE/BRETTSPIELE] Die römische und griechische Antike sind ein Setting, von dem ich nie genug bekommen kann. Also werde ich einige Zeit damit verbringen, inSandalenträger aufeinander zu hetzen. Durchhabe ich dazu Lust bekommen, nochmal den Erstling einzulegen und mit Agent York die seltsamen Bewohner von Greenvale zu irritieren.[SONSTIGES] Ich warte gespannt auf die Gamescom Online . Was wird es zu sehen geben? Wie gelingt die Präsentation? Und nicht zuletzt: Wie kommt das Event an? Nach der Gamescom wird die Messe selbst ebensoviel Gesprächsstoff bieten wie die gezeigten Spiele.[FILME/SERIEN] Super spannende Neuerscheinungen aus dem August hab ich gerade zwar nicht auf dem Zettel stehen, doch macht das überhaupt nichts: die diversen Watchlists platzen aus allen Nähten. Unbedingt sehen möchte ich etwa den Superkräfte-Action-Filmmit, die neue Fantasy-Serieoder die zehn dystopischen Folgen(alles auf Netflix). Langeweile bleibt ein Fremdwort.[SPIELE/BRETTSPIELE] Ich hatte es bereits beim letzten Mal erwähnt: Ende Juli ist indie fünfte Inhaltsphase gestartet, und all die neuen, alten Herausforderung werden mich sicherlich auch noch den ganzen August und darüber hinaus beschäftigen. Mit C'Thun, Ouro und Viscidus erwarten mich in der Classic-Ära dabei erstmals Raid-Bosse, die ich seinerzeit 2006 mit meiner Vanilla-WoW-Gilde nicht legen konnte - spannend! Ansonsten wird michnoch ein bisschen beschäftigen. Nein, nicht am Gamepad, ich habe es frisch durchgespielt, sondern im Kopf. Was für ein spannendes, mutiges und aufwühlendes Stück Software. Klar, hier und da wird die Botschaft zu sehr mit dem Holzhammer vermittelt. Zudem hat das Abenteuer seine Längen. Dennoch kann ich für mich nur ein Fazit ziehen: The Last of Us 2 ist das wichtigste Spiel des Jahres.[Sonstiges]Das Warten hat (fast) ein Ende, bald geht's in den Sommerurlaub! Da Corona noch sehr aktuell ist, bleibt es zwar beim Garten der Großeltern, einem ausgiebigen Zoo-Trip mit dem Kleinen ... oh, und wir bekommen Besuch von zwei langjährigen Gamersglobal-Nasen:und seiner bessere Hälftebesuchen uns mitsamt dem Nachwuchs für ein paar Tage – das wird toll!