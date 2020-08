Schnäppchen KW 32/2020: Kostenlose Spiele und Spiele-Apps

PC 360 XOne PS4 iOS Android

Pünktlich zum Wochenende präsentieren wir euch wieder eine Übersicht von Spielen und Spiele-Apps, die ihr aktuell gratis bei Steam, Epic Games Store und Co. sowie in Apples Appstore und Googles Playstore herunterladen könnt.

Im Epic Games Store bekommt ihr diese Woche das Lagerhaus-Puzzlespiel Wilmot's Warehouse und die spielbare Spieleentwickler-Sitcom 3 out of 10 als kostenlosen Download. Wenn ihr an diesem Wochenende die QuakeCon at Home via Twitch-Stream verfolgt (Start am Freitag ab 18 Uhr) und euren Twitch- mit dem Bethesda-Account verknüpft, erhaltet ihr den Klassiker Quake sowie beim Erreichen einer Spendensumme von 10.000 US-Dollar auch Quake 2 gratis. Aktuell sind zudem zahlreiche Xbox-360-Titel, die ihr dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielen könnt, in verschiedenen ausländischen Microsoft-Stores kostenlos. Um euch die Spiele wie Costume Quest, Ikaruga oder Crackdown zu sichern, folgt dem jeweiligen Link und ändert dann nicht die Ländereinstellung, damit euch das Spiel gratis angezeigt wird.

Im Folgenden haben wir für euch eine Auswahl der aktuellen Gratistitel zusammengestellt. Wie lange die Spiele kostenlos angeboten werden, ist nicht immer bekannt, weshalb ihr bei Interesse schnell zuschlagen solltet. Außerdem gibt es eine Übersicht über die Titel, die ihr in dieser Woche kostenlos probespielen könnt (unter anderem Borderlands 3 und The Elder Scrolls Online).

Kostenlose Spiele

Kostenlose Spiele-Apps

Age of Civilizations Afrika : Android

: Android Alice Trapped in Wonderland : Android

: Android Colorzzle : Android

: Android Pirates Outlaws: Android / iOS

Aktuell kostenlos spielbar

Wie immer gilt, falls ihr weitere Spiele findet, könnt ihr gerne in den Kommentaren darauf hinweisen und wir aktualisieren die Liste.