Teaser Im heutigen Podcast begrüßen wir als Gast einen ehemaligen Praktikanten/Freien Autoren, der seitdem unter anderem für IDG und Webedia gearbeitet hat, und der unseren ersten Dark-Souls-Test verfasste.

Der Freitag ist da, das Wochenende lockt mit Sirenengesang, doch bevor wir dem Ruf folgen, werfen wir zunächst den Blick zurück auf die Themen, die uns in der vergangenen Woche bewegt haben. Und durch glückliche Umstände hat sich mit Sven Ohnstedt ein ehemaliger GG-Weggefährte nach Putzbrunn bewegt, um mit Jörg gemeinsam den Wochenschluss-Podcast zu bestreiten. Bevor die beiden aber über Highlights wie die PC-Version von Horizon - Zero Dawn, die pünktlich zur digitalen GDC fertiggestellte englischsprachige Fassung der GDC-Doku und das jüngste State of Play von Sony reden, werfen sie den Blick noch ein paar Jahre weiter zurück und graben alte Geschichten aus: Wie kam Sven zu GG? Wohin ging er danach? Und da gab es doch auch einmal Svens überhaupt nicht polarisierenden Test zu Dark Souls. Sven hat übrigens auch mit einem Grußwort an unserem zehnjährigen Jubiläum teilgenommen.